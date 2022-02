Costa Rica.- COP26- España subraya su compromiso con abandonar los combustibles fósiles y aclara que ya no financia carbón

12-05-2021 La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera en una rueda de prensa en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, a 12 de mayo de 2021, en Madrid (España). La comparecencia se produce tras la reunión que Sharma ha mantenido con el presidente del Gobierno de España, en la que éste ha destacado el compromiso de España con la transición ecológica y su determinación con hacer todo lo posible para elevar el nivel de ambición climática a nivel mundial en la Cumbre de Glasgow. Pedro Sánchez también ha compartido con Sharma la experiencia de la organización de la COP25 de Madrid. SOCIEDAD A. Pérez Meca - Europa Press



Una decena de países, entre los que no está España se ha sumado a la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés), presentada por Costa Rica y Dinamarca, para que los países se comprometan a reducir de forma escalonada la exploración y la producción de combustibles fósiles y que esa transición se acometa de manera justa.



Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han explicado a Europa Press que España no se ha adherido al BOGA (sus siglas en inglés) pero está claramente comprometida como país con el objetivo de poner fin a la financiación de los combustibles fósiles, incluidas las inversiones en el exterior.



Desde el MITECO subrayan que ese fin es, de hecho, algo que ya contempla la Ley de Cambio Climático y transición energética aprobada la pasada primavera y que da señales claras en esta línea.



En particular la ley establece que es necesario elaborar un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado se desprenda de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil.



En todo caso, insisten en que en estos momentos España ya no financia carbón con ninguno de sus instrumentos de financiación internacional.



De este modo, justifica la no adhesión al BOGA en que simplemente ya está trabajando en esta materia y no puede adelantar el resultado de un mandato que dado en la ley nacional.



No obstante estas fuentes ministeriales consideran que es más que evidente que España está trabajando para alinear todos sus instrumentos de financiación pública con los objetivos de clima y esto implica dejar de financiar a los combustibles fósiles.



Tras anunciarse la iniciativa promovida por Costa Rica y Dinamarca a la que se han sumado Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec, Groenlandia y California, y a la que se unirán Portugal y Nueva Zelanda como miembros asociados e Italia como "amigo" de la alianza, Amigos de la Tierra ha reclamado a España que se adhiera a este compromiso debido a su "gran responsabilidad histórica" en las emisiones globales.