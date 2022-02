COP26.- Ascienden a 70 los detenidos en las protestas en el marco de la COP26 en Glasgow

GLASGOW, 11 (DPA/EP)



Los agentes han detenido a 70 personas en total en las manifestaciones llevadas a cabo en el marco de la XXVI Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, según ha informado la Policía de Escocia.



El subcomisario del cuerpo, Gary Ritchie, ha manifestado que los agentes "han tenido varios cientos de enfrentamientos con las personas que participaban en las manifestaciones, lo que ha resultado en este número de detenciones.



"La operación policial para la COP26, la mayor de la historia del Reino Unido, está llegando a su fin (...) Desde el comienzo de la conferencia hemos vigilado numerosos actos y protestas, algunos oficiales y otros no oficiales, en toda la ciudad y el país", ha apuntado.



En este sentido, ha resaltado que la Policía ha ayudado a garantizar que "dos enormes marchas" a las que asistieron "decenas de miles de manifestantes", se llevasen a cabo con "éxito", y ha aseverado que la mayoría de movilizaciones han sido pacíficas.



No obstante, ha lamentado la "excepción" de una "pequeña minoría" de manifestantes que "pretendían crear conflictos y comprometer la seguridad pública".



"Me gustaría dar las gracias a los manifestantes y a todos los agentes de policía y comisarios que participaron en estas operaciones por garantizar que se respetaran los derechos, se escucharan las voces y se facilitara la protesta pacífica, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de todos los participantes", ha agregado.



Por último, ha llamado a aquellos que han observado la actuación policial en estos eventos a aportar información al respecto para recopilarla y, posteriormente, emplearla en asegurar "que el enfoque es eficaz y colaborativo" y que se da una respuesta respetando los Derechos Humanos.