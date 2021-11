Colo Colo gana con gol de penalti en el tiempo añadido y sigue líder del fútbol en Chile

El Colo Colo llegó a 61 puntos y mantuvo el liderato del Campeonato de fútbol de Chile a falta de tres jornadas al vencer por 1-0 al Melipilla en el partido que cerró la trigésimo primera fecha. En la imagen un registro de archivo de otra de las celebraciones del Colo Colo. EFE/Benjamín Hernández

Santiago de Chile, 10 nov (EFE).- El Colo Colo superó este martes al Melipilla por 1-0 con gol de penalti en tiempo añadido y se mantuvo al frente de la clasificación de la Liga chilena a falta de tres jornadas.

El equipo que dirige Gustavo Quinteros suma 61 puntos y es seguido a 2 por Universidad Católica, que acumula 59 y busca conseguir su cuarto título consecutivo.

El de hoy no fue el mejor partido del Colo Colo, que no brilló en lo colectivo y tampoco contó con grandes actuaciones individuales, estando durante parte del partido a merced de su rival, que llegaba con una racha de cuatro victorias consecutivas.

El choque comenzó a precipitarse a poco más de 15 minutos del final, cuando el conjunto local dispuso de un penalti cuya ejecución Leonardo Gil terminó explotando en el palo.

Diez minutos después, el jugador cacique Bruno Gutiérrez vio la tarjeta roja tras verse obligado a derribar a Cristian Zavala, quien cabalgaba sólo a la contra en una clara acción que podría haber puesto al Melipilla por delante.

Cuando parecía que el choque iba a concluir con reparto de puntos, el jugador del Melipilla tocó el balón con la mano dentro del área, según consignó el VAR, y el Colo Colo dispuso de un nuevo penal a su favor, que esta vez si materializó en gol en los pies de Emiliano Amor.

El escolta del Colo Colo, el Universidad Católica, abrió la jornada el pasado domingo dando cuenta por 1-0 del Universidad de Chile gracias a un gol de Fernando Zampedri, resultado que hundió a la U hasta puestos de descenso, concretamente a la antepenúltima plaza, con 34 puntos, a uno de los lugares de salvación.

Sin opciones ya de conseguir el título se encuentra algo más descolgado de la cabeza de la tabla el Audax Italiano, que es tercero con 51 puntos y que en esta jornada no vio acción.

La Calera perdió fuerza en las últimas jornadas y ocupa la cuarta plaza con 48 unidades tras perder esta fecha por 0-2 ante el Huachipato, penúltimo en la tabla, en la que fue una de las sorpresas del fin de semana. EFE

