Casi 6 años de cárcel a un "Capitán América" que pidió la independencia de Hong Kong

Policías hongkoneses arrestan a un activista prodemocrático con un escudo del ""Capitán América"" en Hong Kong (China) EFE/Alex Hofford/Archivo RESUMEN FOTOS DEL AÑO DE EPA 2014 OCTUBRE

Pekín, 11 nov (EFE).- Un tribunal de la región semiautónoma de Hong Kong condenó a cinco años y nueve meses de cárcel a un manifestante que, según la sentencia, "incitó a la secesión" durante unas protestas sucedidas el año pasado, informaron este jueves medios locales.

Adam Ma Chun, un repartidor de comida de 31 años, estaba acusado de "abogar por el separatismo" en 20 ocasiones entre el 15 de agosto y el 22 de noviembre de 2020 mediante cánticos como "la independencia de Hong Kong es el único camino" o "hongkoneses, construyamos nuestro país", según publicó el diario South China Morning Post.

El condenado era además conocido como el "Capitán América 2.0" por haber llevado el atuendo de este súper héroe durante las protestas, un detalle que también salió a colación durante el juicio y fue criticado por el juez, quien dijo que el acusado buscaba bajo ese disfraz "la imagen positiva que no podía lograr en su vida real".

El juez no admitió las explicaciones de la defensa de Ma, que aseguró que las consignas cantadas no eran "llamadas sinceras a la independencia" sino simplemente una "prueba de los límites de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong", ley que Pekín diseñó e impuso en el territorio semiautónomo tras la oleada de protestas estudiantiles de 2019 y que entró en vigor el 30 de junio de 2020.

El abogado de Ma explicó ante el juez que su cliente es una "persona solitaria" que buscaba "compañía" de otros manifestantes durante las protestas y pidió una condena inferior a cinco años, lo cual el magistrado rechazó.

Este es el segundo procesado bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional, después de que otro tribunal condenase el pasado verano a nueve años de prisión a Leon Tong Ying-kit, quien a diferencia de Ma sí utilizó la violencia durante su protesta al embestir con su moto a un grupo de policías mientras ondeaba una bandera con el eslogan de las protestas antigubernamentales de 2019: "Liberad Hong Kong. La Revolución de nuestros días".

La Ley de Seguridad Nacional contempla penas de hasta cadena perpetua para supuestos como "secesión", "terrorismo" o "confabulación con fuerzas extranjeras".