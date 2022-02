Bielorrusia.-Albares defiende una respuesta "solidaria" a la crisis en la frontera polaca frente al debate sobre el muro

10-11-2021 El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto de clausura del Congreso Internacional de Editores de Medios de la UE y América Latina, en el Senado, a 10 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). El Congreso tiene como objetivo abordar cuál es la visión que tiene Europa y América Latina respecto a temas que corresponden a ambos, como son 'Los riesgos del ciberespacio y la información', 'La verdad construida: el papel de los comunicadores ante la evolución de las redes', la 'Libertad de Expresión en el ámbito de la UE-América Latina', o la 'Desinformación y fake news', además de la temática 'El futuro del turismo y la recuperación del sector tras la pandemia'. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves una respuesta europea "solidaria" e "integral" para atajar el fenómeno de la migración irregular en las fronteras de la UE, ante el debate suscitado en Europa sobre la posibilidad construir un muro entre Polonia y Bielorrusia con recursos comunitarios.



Después de que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidiera "aclarar" si se deben destinar fondos europeos a la construcción de muros en la frontera, tal y como reclaman Varsovia y otras capitales, Albares ha evitado pronunciarse, asegurando que el tema requiere de un "debate sereno" y de medidas "integrales".



"Sobre cuál debe ser la respuesta europea, no debemos de quedarnos en tal o cual declaración, sino sentarnos y ver una respuesta integral. No hay soluciones únicas", ha afirmado en declaraciones en el Parlamento Europeo tras reunirse con los principales grupos políticos.



Ante la crisis en la frontera polaca, el titular de Exteriores ha subrayado que la respuesta debe ser "solidaria y consensuada". "Queda claro que frente a la migración irregular no puede haber más que una respuesta europea. Los migrantes no vienen a España, Italia o Grecia, vienen a Europa. Si el problema es europeo la respuesta debe ser europea", ha apuntado.



Y con respecto a la amenaza del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de cortar el tránsito de gas ruso a Europa, Albares ha insistido en que el suministro a España está garantizado por Argelia, país al que viajó hace unas semanas y del que ha dicho que es socio estratégico en materia energética.



Eso sí, el ministro español ha reflexionado que asuntos como el suministro energético o la migración irregular "no deben usarse nunca como arma política".



Lukashenko ha dado un paso más en su pulso con la UE este jueves y ha sugerido el corte del suministro de gas a los países vecinos en respuesta a la crisis con Polonia y Lituania, de los que ha dicho que deben "pensar antes de hablar". "Proporcionamos calefacción a Europa y aún así nos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si cerramos el paso de gas natural?", se ha preguntado el mandatario.