Atención en tasa de Perú y actividad de Colombia: Andes FX

(Bloomberg) -- Los inversionistas peruanos están a la espera de la decisión del banco central, que se estima que subirá la tasa de referencia a 2%. Los datos de actividad en Colombia ayudarán a proporcionar pistas sobre cuánto margen tiene el banco central para acelerar su ciclo de ajuste.

La mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg esperan que las autoridades monetarias de Perú mantengan el ritmo del ciclo de ajuste monetario actual en medio punto porcentual en la reunión del jueves, debido a que el IPC de Lima subió a 5,83% en octubre, significativamente sobre el rango objetivo del banco central de 1% a 3%.

La decisión se dará a conocer a las 6 p.m., tras el cierre de los mercados locales, lo que postergará cualquier posible reacción a la sesión del viernes.

Colombia publicará sus datos de producción manufacturera y ventas minoristas de septiembre, los que serán analizados en profundidad ya que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó recientemente que el banco central debe tener cuidado con el ritmo de las alzas de tasas para evitar riesgos adicionales para la economía.

Tanto el peso colombiano como el sol peruano apenas registraban variación en medio de una sesión mixta para las monedas de los mercados emergentes, al tiempo que el cierre del mercado al contado en Estados Unidos debido a un feriado afecta la liquidez local.

El peso chileno, por otro lado, extendía sus avances recientes después de traspasar el nivel psicológico de 800 por dólar y ahora se dirige a probar su promedio móvil de 100 días que actualmente se sitúa cerca de 782 pesos por dólar.

En lo corrido del mes, el peso es la moneda con el segundo mejor desempeño en los mercados emergentes, solo por detrás del real brasileño, y registra una ganancia del 3,15%.

Ambos países se enfrentan a fuertes aumentos de la tasa de referencia para frenar la aceleración de la inflación, lo que está mejorando el atractivo de las monedas para los operadores de bolsa.

