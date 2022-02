01-06-2021 AMP. Fútbol.- Franco reitera la "voluntad política" para crear la Liga femenina de fútbol: "No pueden existir dudas". El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, reiteró este jueves en el Senado la "voluntad política" del Gobierno español para la creación de la Liga profesional femenina de fútbol y afirmó que "no puede existir un atisbo de duda" por ninguna de las partes. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CSD



El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, reiteró este jueves en el Senado la "voluntad política" del Gobierno español para la creación de la Liga profesional femenina de fútbol y afirmó que "no puede existir un atisbo de duda" por ninguna de las partes.



En su comparecencia en la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Alta, José Manuel Franco recordó que el Gobierno destinará en este 2021 la totalidad del incremento del presupuesto ordinario, 5 millones de euros, a la puesta en marcha de esta Liga profesional femenina de fútbol.



"Los clubes deben presentar una única propuesta de Estatutos para su validación. Por nuestra parte, se han desplegado todas las facilidades. No puede puede existir ni un atisbo de duda de la voluntad política de este Gobierno respecto a la creación de la Liga femenina de fútbol", subrayó.



En este sentido, el presidente del CSD resaltó que el compromiso del Ejecutivo con la igualdad es "indudable", tras la declaración el pasado 15 de junio en la Comisión Directiva del Consejo como profesional la máxima categoría femenina de fútbol.



"Queremos que el fútbol ejerza de locomotora del deporte femenino en su conjunto, y ayude a visibilizar la calidad de nuestras deportistas y dignificar su trabajo", señaló.



El secretario de estado para el Deporte indicó que sigue apostando por el "consenso" como única forma de comenzar este proyecto, e invitó a los clubes a presentar una única propuesta de Estatutos para su validación.



"Por nuestra parte, se han desplegado todas las facilidades y apoyo a este proyecto, que más allá de un proyecto deportivo, es una apuesta de país, una declaración de intenciones por situar al deporte femenino donde merece", manifestó.



Para él, el impulso de la primera liga profesional femenina de fútbol debe ser "un objetivo común". "Debemos dignificar el deporte practicado por mujeres. Cuando avanza una mujer, todas las mujeres avanzan con ella. Cuando avanza un grupo de mujeres, avanzan también todas las generaciones de jóvenes y niñas que vienen detrás. No puede existir ni un atisbo de duda de la voluntad política de este Gobierno respecto a la creación de la Liga femenina de fútbol. Es un compromiso de justicia con ellas y con la sociedad. Es un reto de todas y todos, y el Consejo Superior de Deportes va a liderarlo", aseguró.



Franco ha comparecido este jueves en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado para explicar las líneas generales del CSD tras los tres primeros meses de su mandato. En su intervención, ha desglosado las reformas legales impulsadas por el Consejo como la nueva Ley del Deporte, el proyecto de la Ley Antidopaje, la ley de ordenación de las profesiones del deporte, la regulación del seguro obligatorio para deportistas y el Real Decreto sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.



"Son un completo plan de reformas normativas que contribuirán a diseñar un nuevo modelo con mayor seguridad jurídica y dotarán al ordenamiento jurídico del deporte de una mayor coherencia y una eficacia real", dijo.



LEY DEL DEPORTE



Sobre la nueva Ley del Deporte, cuyo anteproyecto llegará "antes de que acabe el año" a sede parlamentaria, señaló que marcará las nuevas directrices en las próximas décadas y redefinirá el tejido asociativo y el papel de los poderes públicos.



Franco ha recordado que la nueva Ley del Deporte "concede la posibilidad de participación en competiciones de carácter profesional tanto a clubes deportivos como a sociedades anónimas deportivas, abriendo el espectro de asociaciones que pueden acceder a la competición profesional, y evitando que aquellos que han ascendido por méritos deportivos se vean impedidos a participar en la competición, siempre cumpliendo unas garantías de solvencia y control financiero sobre los clubes".



El nuevo marco normativo contendrá la definición legal de la persona deportista, enumerando sus derechos y obligaciones, un verdadero estatuto del deportista y un amplio catálogo que dotará de seguridad jurídica a las y los deportistas.



Además la norma establecerá un claro reparto competencial, delimitando las funciones propias del Consejo Superior de Deportes aumentando sus facultades de control.



Se redefinirán las competencias delegadas en las federaciones deportivas españolas y en otras entidades contemplando la necesidad de transparencia, el buen gobierno y la responsabilidad social de las instituciones deportivas.



El texto también contiene preceptos para asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el seno del deporte, haciendo especial hincapié en alguna situación sangrante como la desprotección que sufren las mujeres deportistas embarazadas.



Por otro lado, se luchará contra cualquier tipo de discriminación que afecte a los derechos del colectivo de personas LGTBI, como reconocimiento expreso de los poderes públicos a una sociedad diversa y plural.



"ESTRATÉGICO" DEPORTE Y SALUD



La principal conclusión que se puede extraer del escenario mundial que ha generado la COVID-19 es, según el presidente del CSD, que deporte y salud "deben caminar inexorablemente de la mano". "Deporte y salud deben configurarse como eje estratégico de las políticas públicas deportivas de las próximas décadas", añadió.



En referencia a presupuesto del CSD para el próximo año, ha remarcado que se trata de "una asignación histórica puesto que nunca antes se había hecho una apuesta sólida por el sector deportivo en España".



El CSD contará con 315 millones de euros, contando con 208 millones de euros de presupuesto ordinario y 107 millones de euros recogidos en el Plan de Recuperación, lo que se traduce en un crecimiento total del 25 por ciento con respecto a 2021.



La convocatoria principal de ayuda anual para las federaciones deportivas asciende hasta los 55,8 millones de euros, casi tres millones de euros más que en los presupuestos actuales. Además se contempla un aumento de más de 50% en las ayudas a federaciones para actividades deportivas en edad escolar.



Además, se incluye un incremento de un 12,5% la dotación prevista para el programa nacional de tecnificación deportiva para ayudar a los deportistas más jóvenes y la detección de talentos.



El 2022, sin Juegos Olímpicos ni Paralímpicos, el Comité Olímpico Español (COE) verá aumentadas sus ayudas en un 378% respecto a 2020, mientras que el Comité Paralímpico Español (CPE) triplicará su asignación con respecto al último año no olímpico.