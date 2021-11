Almodóvar regresa a un Hollywood que continúa fascinado por el cineasta

El director español Pedro Almodóvar posa para una foto el 10 de noviembre de 2021 en Los Ángeles, California (EE.UU). Apenas dos días después de que EE.UU. haya reabierto las fronteras, Pedro Almodóvar regresa a un Hollywood que se deshace en halagos para su última película, "Madres Paralelas", y que le ha hecho protagonista de una de las salas del flamante Museo de los Óscar. EFE/ Armando Arorizo

Los Ángeles (EE.UU.), 11 nov (EFE).- Apenas dos días después de que EE.UU. haya reabierto las fronteras, Pedro Almodóvar regresa a un Hollywood que se deshace en halagos para su última película, "Madres Paralelas", y que le ha hecho protagonista de una de las salas del flamante Museo de los Óscar.

"Es una sensación rara, por primera vez sentí que formaba parte de la cultura popular. Estar dentro de un museo de estas dimensiones...", cuenta a Efe el cineasta español en Los Ángeles, donde además de promocionar su cinta ha visitado el homenaje que le ha dedicado la Academia de Hollywood.

El imponente museo de la institución encargada de entregar los Óscar abrió en septiembre y escogió a Almodóvar para que diseñara un espacio dedicado a su filmografía.

Tras recibir el encargo, el manchego decidió reflexionar sobre sus películas, "hacer que las imágenes de unas y otras dialogaran entre ellas", señala.

La sala, ambientada con un reconocible estilo 'almodovariano', muestra doce montajes audiovisuales sobre los temas que han guiado la obra del manchego: el "noir", el amante menguante, cuerpos, educación religiosa, culpa y dolor, musicales, comedia, Bergman y el melodrama, sexo y deseo, madres, el café Müller y la familia.

"Están puestos en esas pantallas enormes, que a mí me encantan", comenta sobre una habitación que funciona como una puesta en escena de la mente del cineasta.

Ningún otro director cuenta con un espacio tan amplío (y tan personal) en los más de 28.000 metros cuadrados que ocupa el edificio diseñado por Renzo Piano para albergar un museo que aspira a ser una referencia mundial.

"Fueron muy generosos pensando en mí, me impresionó mucho", resume Almodóvar.

Más adelante, en abril de 2022, la Academia editará un libro sobre la filmografía del español, que incluirá escritos de su hermano y productor, Agustín Almodóvar, y de Tilda Swinton, protagonista de "La Voz Humana", entre otros.

Según Raúl Guzmán, uno de los comisarios del centro, la fascinación que Hollywood siente por Almodóvar sigue tan vigente ahora como a finales de los años 80, cuando "Mujeres al borde de un ataque de nervios" le entregó su primera nominación al Óscar. No hay caducidad para lo "almodovariano".

"Pocos cineastas pueden tener adjetivos con su nombre", remata Guzmán.

"MADRES PARALELAS" COMIENZA SU CARRERA A LOS ÓSCAR

Prueba de la buena publicidad que el español recibe al otro lado del Atlántico es que "Madres Paralelas" -su cinta número 22- se mantiene como una firme aspirante al Óscar, a pesar de que este año no es la candidata de la Academia de Cine español en la categoría de mejor película internacional.

El nombre de Almodóvar figura en la quinielas de los posibles nominados a mejor director y su protagonista, Penélope Cruz, parece una apuesta segura en las categorías de actuación tras hacerse con la Copa Vopli en Venecia.

Incluso, tras la apertura de los premios al cine extranjero con el triunfo de "Parasite" en los Óscar de 2020, algunos medios incluyen a "Madres Paralelas" en la lista de filmes no anglosajones que podrían colarse entre los candidatos a mejor película.

"Sony Pictures la estrenará el día 25 de agosto, en pleno cogollo de la temporada de estrenos que se piensan que pueden ser nominados al Óscar -apunta Almodóvar-. Pero yo no pienso en eso, solo quiero que la película vaya bien".

Antes, el largometraje pasará por algunos de los festivales que calientan los motores de la temporada de premios.

El AFI Fest, que organiza el American Film Institute para llevar a Los Ángeles lo más destacado del circuito internacional, será el primero. Ahí comienza el "lobby" de los Óscar.

"Las reseñas hasta ahora son 100 % buenas y muy alentadoras", concluye Almodóvar.

Javier Romualdo