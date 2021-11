Alibaba la saca del estadio con ventas en Día de los Solteros

(Bloomberg) -- El festival de compras del Día de los Solteros de Alibaba Group Holding Ltd. registró ventas récord de 540.300 millones de yuanes (US$84.500 millones), dando a la empresa de comercio electrónico más grande de China un impulso muy necesario luego de un año de mayor escrutinio regulatorio.

Las ventas a finales del 11 de noviembre superaron el recuento oficial de 498.200 millones de yuanes para 2020. El sólido desempeño podría aliviar las preocupaciones entre los inversionistas que lidian con una caída del 30% en las acciones de Alibaba este año. Fue golpeada por una multa antimonopolio récord de US$2.800 millones y reporta su primera pérdida de ingresos en dos años. Las acciones de Alibaba que cotizan en Estados Unidos subieron un 3,3%.

Desde su debut en 2009, el Día de los Solteros ha reducido las ventas del Viernes negro y el Ciber lunes de EE.UU., tanto en intensidad como en tamaño.

La edición de 2020 prácticamente duplicó las ventas con respecto al año anterior, ya que Alibaba agregó varios días y servicios adicionales al recuento. Pero las festividades esta vez han sido más discretas, y Alibaba busca cambiar el enfoque del crecimiento de las ventas a sus esfuerzos en sostenibilidad y filantropía, pilares clave del impulso del presidente Xi Jinping para lograr la “prosperidad común”.

Durante los últimos 12 meses, Pekín ha introducido nuevas regulaciones para controlar a las corporaciones privadas más grandes del país en áreas que van desde el comercio electrónico hasta la tecnología financiera, la seguridad de los datos y el contenido en línea. En el período previo al Día de los Solteros de este año, las autoridades pidieron a las plataformas de comercio electrónico nacionales que frenen el mercadeo por mensajes de texto spam y que se abstengan de listar precios injustos.

Alibaba se comprometió a donar 1 yuan cada vez que los compradores del Día de los Solteros compren ciertos artículos y publiquen sus compras en las redes sociales. En un guiño a otro de los objetivos característicos de Xi —reducir las emisiones de carbono de China—, las plataformas de Alibaba también exhiben productos eficientes a nivel energético durante el festival de compras, y su red logística ayudará a reciclar los envases.

Los ingresos de Alibaba quedaron rezagados frente a las expectativas del consenso durante el trimestre de junio, la primera vez que no los logra desde 2019. La compañía dará a conocer sus resultados del trimestre de septiembre el 18 de noviembre, y los analistas pronostican en promedio un aumento del 33% en las ventas.

