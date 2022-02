10-11-2021 Alejandro Sanz vive su noche más especial al lado de Rachel Valdés: "Gracias por lo que haces conmigo". MADRID, 11 (CHANCE) Alejandro Sanz y Rachel Valdés han vivido este miércoles una de las noches más especiales de su vida. Y es que aunque el cantante era el premiado como 'Hombre del Año 2021' por la prestigiosa revista Esquire, fue la escultora, que precisamente cumplía ese día 31 años, quien 'acaparó' todos los flashes gracias a la preciosa dedicatoria de su pareja; bueno, y por su look, ya que presumió de figura y abdominales con una ajustada falda blanca rematada en una elegante cola, a juego con un top estilo bandeau que la convirtieron en una de las mejor vestidas de la noche. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Si horas antes Alejandro felicitaba a la cubana a través de Instagram y no dudaba en definirla como una "pedazo de mujer, mi cañón, mi inspiración", y aprovechaba su cumpleaños para agradecerle "lo que haces conmigo y lo que creas a tu alrededor" - sí, nosotros también morimos de amor - el artista volvió a demostrar lo enamoradísimo que está de Rachel dedicándole su premio como 'hombre del año' (que recogió de manos de Sara Carbonero, con quien se fundió en un gran abrazo) con unas palabras que consiguieron emocionar a todos los presentes en el madrileño Teatro Barceló: "Hablando del corazón de la gente de amamos, te quiero dedicar este premio, Rachel, por hacerme las cosas que me haces a mi corazón, porque te quiero, feliz cumpleaños".



"Es una pedazo de mujer, la verdad es que sí. La compañía es inmejorable", confesaba feliz Alejandro, que ha encontrado en la escultora cubana, a quien conoció hace algo más de dos años, la horma de su zapato y su compañera perfecta, convirtiéndola en la gran protagonista de su noche más especial para hacerle vivir un cumpleaños único que, a buen seguro, Rachel no olvidará jamás.



Asegurando que no tenía ni idea de por qué le habían nombrado 'hombre del año' - "están así de locos" afirmaba entre risas - pero revelando que le hacía una "especial ilusión", Alejandro está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y, es innegable, Rachel tiene mucho que ver en la felicidad que desprende.



Además, el cantante también nos ha hablado de sus hijos mayores, Alexander y Manuela.