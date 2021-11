Agencia europea recomienda cóctel anticuerpos de Regeneron-Roche

(Bloomberg) -- El cóctel de anticuerpos de Roche Holding AG y Regeneron Pharmaceuticals Inc. recibió la recomendación de un comité de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) para su autorización como tratamiento del covid-19.

Eso allana el camino para el uso de Ronapreve, la combinación de medicamentos, en la Unión Europea. Las farmacéuticas ya recibieron la aprobación en Estados Unidos.

Si bien los medicamentos con anticuerpos han demostrado cierta eficacia en el tratamiento del covid, últimamente la atención se ha centrado en las nuevas píldoras de Merck & Co. y Pfizer Inc., que en los ensayos han mostrado ser más prometedoras.

La UE tiene un contrato para comprar 55.000 dosis de Ronapreve. Se puede usar para prevenir el covid-19 en personas de 12 años o más que pesen al menos 40 kilogramos, dijo la EMA.

Por separado, la EMA recomendó otro medicamento, Regkirona, para el tratamiento de adultos con covid que no requieren oxígeno suplementario y que también tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se vuelva grave. Ese medicamento está fabricado por Celltrion Inc. de Corea del Sur.

