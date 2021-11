101-98. Ante los Pacers, Barton dirige el ataque de Nuggets que ganan sin Jokic

Fotografía de archivo en la que se registró a Will Barton (i), alero de los Nuggets de Denver, quien aportó 30 puntos, su máximo en la temporada, en el triunfo de su equipo 101-98 sobre los Pacers de Indiana. EFE/John G. Mabanglo

Denver (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El alero Will Barton logró 30 puntos, su máximo de al temporada, que lo dejaron al frente del ataque de los Denver Nuggets, que se impusieron este miércoles por 101-98 a los Indiana Pacers, a pesar de la ausencia del pívot estelar, el serbio Nikola Jokic.

El Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada fue suspendido con un partido después del empujón que le dio por detrás al ala-pívot Markieff Morris, de los Miami Heat, en el partido que disputaron el lunes ambos equipos y que ganaron los Nuggets 113-96.

La victoria fue la cuarta consecutiva que consiguen los Nuggets y la sexta en los últimos siete partidos disputados.

El reserva Zeke Nnaji estuvo con 19 tantos y Jeff Green y Bones Hyland, que salió del banquillo, aportaron 13 puntos cada uno como segundo y terceros mejores encestadores de los Nuggets (7-4).

El base argentino Facundo Campazzo, que jugó siete minutos como reserva de los Nuggets, falló el único tiro que hizo a canasta y dio una asistencia.

Los Pacers (4-8) tuvieron al base Malcolm Brogdon como su líder encestador al aportar 25 puntos, incluidos tres triples, y repartió cinco asistencias.

Mientras que el ala-pívot Domantas Sabonis aportó doble-doble de 20 puntos y 19 rebotes, que lo dejaron líder del juego interior de los Pacers.

El base reserva T.J. McConnell se quedó a las puertas de un doble-doble con 16 tantos y nueve asistencias, que tampoco impidieron la derrota de los Pacers.

El alero novato, el dominicano Cristian Duarte no tuvo su mejor desempeño al quedarse con seis puntos en los 21 minutos que estuvo en la pista.

Duarte, seleccionado con el número 13 en el sorteo universitario por los Pacers, anotó 2 de 9 tiros de campo, incluidos 2 de 7 triples, no fue a la línea de personal, capturó tres rebotes defensivos, dio una asistencia, perdió un balón y cometió una falta personal.