Yellen: Fed no permitiría que se repita inflación de los setenta

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reiteró su opinión de que la elevada inflación en el país no persistirá más allá del próximo año y dijo que la Reserva Federal actuaría de ser necesario para evitar una repetición de los aumentos de precios al estilo de los años setenta.

“Esperaría que los aumentos de precios se estabilicen y volvamos a una inflación más cercana al 2%, que consideramos normal”, a medida que la pandemia ceda, dijo Yellen en una entrevista que se transmitió este martes en el programa “Marketplace” de National Public Radio.

La líder del Tesoro dijo que el fin de la pandemia permitiría que más personas regresen al trabajo y que la demanda de los consumidores vuelva a patrones normales, lo que aliviaría la presión de los salarios y los precios de los bienes.

Yellen, quien fue presidenta de la Fed de 2014 a 2018, señaló que la alta inflación que persistió durante parte de los años setenta y ochenta se produjo “porque la gente pensó que los encargados de la política monetaria no le pondrían fin, y las expectativas de inflación se integraron en la psique estadounidense”.

“Eso no está sucediendo ahora y la Reserva Federal no permitiría que eso suceda”, dijo.

Nota Original:Yellen Says Fed Wouldn’t Allow Repeat of 1970s-Level Inflation

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.