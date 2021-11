Villalibre: "Todos queremos jugar pero hay que asumir el rol que toca"

El delantero del Athletic Club, Asier Villalibre (c), en una imagen de archivo. EFE/Miguel Toña.

Bilbao, 9 nov (EFE).- El delantero del Athletic Club Asier Villalibre reconoció que "todos" los futbolistas quieren "jugar más" de lo que juegan, pero cree que "la clave" en una plantilla es que "haya competitividad" entre sus jugadores y que cada uno asuma "el rol que le toca en cada partido".

"Todos queremos jugar más y entrenamos para ello, pero la clave es que haya competitividad, que entrenemos bien, saber el rol que toca en cada partido y dar lo mejor de uno mismo para ayudar al equipo", dijo el 'Búfalo' de Gernika cuando le recordaron, en rueda de prensa en Lezama, su suplencia habitual a pesar del rendimiento que suele dar cuando salta al terreno de juego.

En ese sentido, aseguró que no arrancó la temporada "con ninguna expectativa" concreta. "No pienso que esta temporada voy a jugar más o menos, voy partido a partido, semana a semana, a intentar mejorar y a intentar ganarme mis minutos", aseguró, tendiendo claro que "el míster el que decide quién juega".

Sí admitió la posibilidad de salir arriba con Iñaki Williams, con el que comparte el puesto de delantero centro. Aunque para la plaza de segundo delantero, el técnico Marcelino Garcia Toral reparte las oportunidades entre Raúl García y Oihan Sancet.

"Los cuatro de arriba entrenamos juntos, nos entendemos bien y es una posibilidad que está ahí", apuntó sin querer dar demasiada importancia al hecho de que solo tres jugadores de ataque, Williams, Raúl y el capitán Iker Muniain, hayan marcado en los doce partidos de liga jugados.

"No creo que haya que darla una importancia tan crítica a eso. Al final, somos jugadores que estamos mejorando, entrenamos para ello día a día y lo resultados van a ir saliendo poco a poco", dijo.

"Todos los delanteros queremos meter goles, pero sabemos que es cosa de todo el equipo. Como en defensa, que andamos muy bien y encajamos pocos goles y no es solo de los defensas sino de todo el equipo, atacar lo mismo. Trabajamos para mejorarlo y poco a poco se irá viendo", añadió.

También quiere aparcar Villalibre la derrota de la última jornada en San Mamés ante el Cádiz que les provocó "un poco de impotencia y tristeza", y centrarse ya en el encuentro de la próxima jornada ante el Levante en el Ciutat de Valencia.

"Sabíamos que teníamos que dar un duro golpe en a mesa y sabemos que lo hicimos mal, pero no debemos mirar más ya a ese partido. No podemos cambiar lo que ha pasado y lo que toca es el Levante y vamos a ir a por ello", apuntó.

Ya en lo personal, se encuentra "entrenando con el equipo y feliz" tras superar la segunda lesión muscular que ha sufrido esta temporada y que le ha hecho perderse los tres últimos partidos.

"Nadie quiere estar lesionado, pero hay que saber llevarlo porque sino es difícil salir de ellas. Y ya estoy entrenando con normalidad con el equipo y feliz", comentó centrado "en el finde que viene ante el Levante y en traer los tres puntos a Bilbao". "Que es lo que importa", recordó. Ero/ea