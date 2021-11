Víctimas expresan "decepción" por la absolución de Martinelli en Panamá

Balbina Herrera, una de las querellantes de la supuestas escuchas telefónicas, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro Bolívar

Ciudad de Panamá, 10 nov (EFE).- Víctimas, abogados y querellantes están "decepcionados" ante la absolución del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009- 2014) en el caso de las escuchas ilegales durante su mandato, conocido como "pinchazos", al ser un fallo que "desnuda" la falta de "imparcialidad" de la Justicia del país.

"Es un fallo que pone al descubierto la fragilidad de la Administración de Justicia de nuestro país. Aquí hay Justicia para quien puede pagarla, dilatarla y no hay para los que no tienen recursos", dijo a Efe Balbina Herrera, una de las querellantes de la supuestas escuchas telefónicas.

Según Herrera, durante el juicio se logró demostrar que sí "hubo pinchazos" a pesar de que no se pudo acreditar que Martinelli dio las órdenes para realizar las escuchas, pero "resulta que todos los subalternos eran responsables menos el presidente de la República, que era el jefe del Consejo de Seguridad".

Según José Eugenio Stoute, otra de las supuestas víctimas, "no se ha hecho justicia" pues "se aportaron todas las pruebas requeridas para darle la pena máxima, pese a ello, explicaron que nadie lo vio", aunque "quedó clarísimo quién era el autor intelectual, porque no podía haber otro".

El fallo fue "decepcionante" para "las víctimas, querellantes, y parte de la sociedad panameña que tiene consciencia del grado de descomposición del régimen", pues ahora "esto va a ser ingobernable" y el país será "un Estado fallido", agregó Stoute.

UN FALLO EN "CONTRA" DE LA LEY

"La sorpresa ha sido mayúscula al ver una sentencia contraderecho, y que a mi juicio pone punto final a toda credibilidad al sistema judicial panameño", declaró a Efe Stoute, quien siguió "muy puntual" el juicio, que duró 67 días.

Para el abogado querellante Carlos Herrera Morán, el fallo es "aberrante" y "absurdo", pues está "divorciado totalmente de la Constitución y la ley".

"Pone en relieve y al descubierto que las estructuras del sistema judicial panameño no tienen capacidad para poder juzgar con imparcialidad y objetividad a alguien con poder económico y político", explicó Morán a Efe.

El abogado añadió que la decisión del tribunal "decepciona a la mayoría de la sociedad panameña, aunque no se puede negar que hay un sector que no entiende que la consigna de 'robó pero hizo' nos va a llevar al descalabro nacional".

Un tribunal de Panamá absolvió este martes al expresidente Martinelli de los delitos de interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, con los que afrontaba una pena de hasta 8 años de cárcel, en marco de un nuevo juicio del "Caso Pinchazos", tras la anulación del primero en 2019 en el que fue declarado "no culpable".

El tribunal, compuesto por tres juezas, consideró de forma unánime que el "expresidente no había dado las órdenes para realizar interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial", informó el Órgano Judicial.

El expresidente, de 69 años, estaba acusado de interceptar las telecomunicaciones de más de un centenar de personas, entre ellos empresarios, políticos opositores e incluso aliados suyos, y periodistas, según las investigaciones.