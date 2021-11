Trasladan los restos de Fangio, quíntuple campeón de Fórmula 1, a un mausoleo

Fotografía cedida hoy por Start Group que muestra a soldados argentinos mientras custodian los restos mortales del legendario piloto Juan Manuel Fangio (1911-1995), en el Museo dedicado a su figura en Balcarce (Argentina). EFE/ Start Group /

Buenos Aires, 10 nov (EFE).- Los restos del piloto argentino Juan Manuel Fangio (1911-1995), cinco veces campeón de la Fórmula Uno, fueron trasladados este miércoles del cementerio a un mausoleo que forma parte del Museo Fangio, de la ciudad de Balcarse, de la provincia de Buenos Aires, en medio de una importante ceremonia.

El escocés Jackie Stewart, tricampeón de la Fórmula Uno, fue parte del homenaje que incluyó una caravana de autos antiguos que recorrió lugares icónicos de la vida del piloto argentino.

También hubo un tributo especial realizado en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, la ciudad bonaerense en la que nació.

Pilotos y dirigentes estuvieron presentes en el homenaje y vieron como alrededor de una treintena de autos escribieron el nombre del quíntuple campeón mundial en la pista.

También hubo artistas y un desfile de autos antiguos.

Juan José Carli, presidente de la Fundación Fangio, agradeció en una rueda de prensa que los hijos del piloto hayan "dado la aprobación" para el traslado de los restos.

"No sé si saben. Jackie estaba jugando al golf cuando fallece Fangio y le avisaron que había fallecido su amigo y su héroe. Ahí inmediatamente tomó un vuelo para despedirlo en el velorio. Eso no tiene nombre y lo llevamos adentro del corazón", sostuvo Carli.

"Seguramente Fangio debe estar mirándonos desde arriba. No me cabe dudas de que está mirándonos de arriba y está viendo toda esta cantidad de amigos, amigos del automovilismo y de la vida", añadió.

Stewart agradeció haber sido invitado al evento y dijo que su visita a Argentina fue "increíble".

"Nunca en la historia del automovilismo he visto algo parecido al respeto que Fangio generó. No creo que nunca vaya a haber ningún otro, que ni siquiera se acerque, a merecer ese respeto. Ganó el campeonato mundial en distintos autos, tenía una gran mente, elegía el auto correcto en el momento correcto", sostuvo.

Fangio ganó el campeonato de la Fórmula Uno en 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Maserati y Mercedes), 1955 (Mercedes), 1956 (Lancia-Ferrari) y 1957 (Maserati) y fue subcampeón en 1950 (Alfa Romeo) y 1953 (Maserati).

"Él llevaba el éxito con mucha modestia. En este país deberían estar orgullosos, nunca conocí a una persona que se haya ganado tanto respeto. Yo obtuve su autógrafo cuando tenía 14 años y años después pude ser su amigo. Fue uno de los hombres más importantes de mi vida. Estoy orgulloso de estar aquí", agregó Stewart.