Sonia, madre de Sandra Pica, sale en su defensa

Sonia, madre de Sandra Pica, deja claro que su hija está viviendo momentos muy complicados dentro de la casa de 'Secret Story' después de haber sido traicionada por Isabel Rábago: "es una persona que para mí era, bueno sigue siendo, una persona inteligente e importante para mi hija, la verdad es que me descolocó mucho, fue lo que hizo que Sandra se rompiera absolutamente, ella daba por hecho y más después de que todos sabemos que Julen le subió a la palestra, mi hija pensaba que realmente ella era especial para Isabel. Cuando una persona la ves mal y para ti es especial lo que no haces es acabar de hundirla, no me lo creo".



En cuanto a si considera a su hija una cobarde, Sonia deja claro: "no es nada cobarde, Sandra se valora muy poco, no es nada cobarde, lo que no es objetiva consigo misma, es muy exigente con ella misma, no está siendo objetiva. Una cobarde haría lo fácil que hacen todos, unirse al sol que más calienta o al caballo ganador. Mi hija no es así. Mi hija prefiere salir por la puerta grande expulsada que no ir contra sus principios para que no la nominen".



De la historia de amor de su hija y Julen, Sonia está encantada: "ella cuando entró entraba con muchos miedos, sí que estaba confirmado Julen pero ella no y estaba muy expectante, llevaban sin hablar un mes y medio o dos. Yo le dije sé tú, déjate llevar, estate tranquila, el primer día estaban los dos muy tensos, pero luego ya fluyó, muy bien. Todo lo que la haga feliz la veo bien, lo veo un buen chico, muy cariñoso con ella, creo que es lo que ella necesita, se han apoyado mucho los dos dentro".



En cuanto a que piensa ella de la hora sin cámaras de su hija y Julen, explica: "después de todo lo que se le cuestionó por todo lo que pasó en la isla de las tentaciones me dijo te prometo que no voy a hacer que lo paséis mal, ella quería hablar conmigo por eso, ya ves tú, por cuatro besos y abrazos que es lo más bonito del mundo, tenía miedo de que fuera cuestionada y criticada. Estaba un poco agobiada con esto".