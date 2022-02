RECTIFICACIÓN. BURGER KING lanza MY BURGER KING, su programa de fidelización disponible en todos los canales

08-11-2021 Cada euro que gastemos en Burger King ® , sea a través de la app, en el kiosko, a domicilio o en AutoKing tiene premio. A más coronas acumuladas, más premios y sorpresas exclusivas POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA BURGER KING ®



La compañía se convierte en la primera del sector que extiende su programa de fidelización a todos sus canales de venta - restaurante, para llevar, kiosco, servicio a domicilio y AutoKing - consolidando su liderazo en digitalización e impulsando aún más su APP



MADRID, 10 (CHANCE)



En el marco de su compromiso con mejorar la experiencia de sus consumidores a través de la tecnología y la digitalización, Burger King ha lanzado My Burger King, su nuevo programa de fidelización que busca reconocer y premiar la confianza que sus usuarios depositan cada día en la marca.



My Burger King, el programa que premia la fidelidad en todos los canales



Uno de los aspectos más novedosos del programa de fidelización de la compañía es su extensión a todos los canales. Hace aproximadamente un año, Burger King puso en marcha su programa en el canal de servicio a domicilio y, a partir de hoy, la marca se convierte en la primera de su sector en premiar la fidelidad de sus usuarios en todos sus canales de venta: restaurante, para llevar, kiosco, servicio a domicilio y AutoKing.



"Con My Burger King queremos continuar siendo líderes en digitalización dentro de nuestro sector e impulsar aún más nuestra APP. Estábamos deseando poder reconocer y agradecer la confianza de nuestros usuarios de la forma que se merecen: premiando su fidelidad en cada una de sus compras en Burger King*, sea cual sea el canal elegido para ello", ha afirmado Bianca Shen, directora de Marketing de Restaurant Brands Iberia.



Alojado en la APP de Burger King, MyBurgerKing ha sido diseñado para reconocer la confianza de los usuarios desde el mismo momento en que se registran y es que sólo por registrarse, reciben como regalo de bienvenida un Whopper gratis.



Cada usuario cuenta con un código QR personalizado que podrá utilizar al realizar una compra en cualquier canal, en la que cada euro de gasto se convierte automáticamente en coronas que podrán acumular o bien canjear por productos, ofertas y experiencias, en el momento que más le apetezca.



En palabras de Bianca Shen, directora de Marketing de Restaurant Brands Iberia: "Queremos acompañar a nuestros clientes en su día a día y construir relaciones duraderas con ellos ofreciéndoles las experiencias, ofertas y descuentos que más les gusten y, facilitarles, a través de la tecnología y la experiencia digital en nuestros canales, su vida diaria".



Además y, como fruto de la colaboración de Burger King con marcas líderes en sus respectivos sectores como LaLiga, Coca-Cola o Panini, entre otras, la compañía ofrecerá a los usuarios de My Burger King experiencias y premios muy especiales, canjeables a cambio de coronas.



La extensión del programa de fidelización de Burger King a todos los canales se añade al abanico de soluciones y experiencias que la compañía ya ofrece a sus clientes y que le ha permitido adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias de consumo, más aún a raíz de la pandemia, para estar cada vez más cerca de ellos y afianzar su liderazgo en digitalización.



Para Burger King, mejorar la experiencia de sus clientes es el eje que guía el trabajo diario de la marca, buscando ofrecer a sus consumidores la mayor calidad en todos los servicios creados para ellos. Por ello, la compañía tomó en su momento la decisión de contar con un servicio de reparto propio que le permitiese controlar la experiencia de todos sus consumidores, desde el momento en que realizan un pedido a través de la APP hasta que éste llega a su casa.