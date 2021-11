Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de los 10 pódcast más exitosos de hoy miércoles, 10 de noviembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en Uruguay?

1. Love is a Crime

It’s one of the wildest scandals in Hollywood history: In 1951, major Hollywood producer Walter Wanger (Jon Hamm) went to prison for shooting an agent who he suspected was having an affair with Joan Bennett (Zooey Deschanel), Wanger’s actress wife. When the dust settled, Wanger was accepted back into Hollywood’s inner circle with open arms, while a puritan panic virtually ended Bennett’s career in movies and her family would never be the same. How did Joan — the youngest member of one of America’s most famous acting families, and one of the key femme fatales of 1940s film noir — end up a..

2. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

3. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

4. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

5. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

6. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

7. Practica La Psicología Positiva

Este podcast te transformará. Con él descubrirás cómo aplicar la Psicología Positiva en tu día a día mediante ejercicios que potencian la felicidad, el optimismo, la gratitud, la positividad, el perdón, la vitalidad y otras 22 fortalezas más. Trataremos temas tan importantes como la autoestima, la atención plena (mindfulness), la dependencia emocional o las habilidades sociales entre muchos otros. De la mano de Dafne Cataluña, fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva y Eva Rodríguez, apasionada de las fortalezas personales, tendrás un espacio de 20 minutos donde contarte todo..

8. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

9. Desaprendiendo con Diana y Joy

Desaprendiendo nace con todas esas dudas que Diana y Joy se empezaron a cuestionar cuando decidieron formar una familia: autoconcepto, roles de género, inteligencia emocional, miedos, apego. Diana Atri es la cofundadora de la plataforma de arte contemporáneo After and Again y Joy Huerta es parte de Jesse y Joy, el multipremiado dueto musical. Busca Desaprendiendo en la plataforma donde estás escuchando este podcast.

10. Freakonomics, M.D.

Each week, physician and economist Dr. Bapu Jena will dig into a fascinating study at the intersection of economics and healthcare. He takes on questions like: Why do kids with summer birthdays get the flu more often? Can surviving a hurricane help you live longer? What do heart surgery and grocery-store pricing have in common?

