Promotores chinos suben; posible flexibilización emisión bonos

(Bloomberg) -- Los bonos y las acciones de los promotores inombiliarios chinos subieron tras un informe que daba cuenta de que las autoridades podrían relajar los controles para que las empresas inmobiliarias del país emitan bonos en moneda local, como parte de los esfuerzos para evitar un mayor deterioro de su financiación.

El periódico chino Securities Times informó que la flexibilización se centrará en el mercado de bonos interbancarios, que ha visto caer las emisiones de los promotores duranten el último año. Aunque el informe no especificaba qué normas se relajarían, los bonos chinos en dólares con grado especulativo registraron la mayor alza en tres semanas, y un índice de acciones de promotores experimentó el mayor salto desde febrero.

Las ganancias se extendieron tras la especulación de que las autoridades podrían permitir a las empresas adquirir firmas inmobiliarias endeudadas sin violar los parámetros conocidos como las tres líneas rojas. La agencia de noticias local Cailian informó más tarde que las empresas estatales habían hecho esa solicitud a los reguladores. No dio más detalles.

Los informes surgieron después de que la Reserva Federal de Estados Unidos advirtiera esta semana que la fragilidad del sector inmobiliario chino podría extenderse a EE.UU. si se deteriora drásticamente. Aunque la medida de flexibilizar las normas sobre los bonos podría calmar las tensiones en los mercados e estimular la confianza, los analistas advirtieron que abriría canales de refinanciamiento solo para los promotores de mayor calidad de China.

“Ante las señales de que la tensión de liquidez en China se está ampliando e incluso afectando a los promotores de mayor calidad, podría producirse una relajación de la política que regula el acceso a los canales de crédito, incluido el mercado continental de bonos”, dijo Wei Liang Chang, estratega macro de DBS Bank Ltd. “Una flexibilización del acceso al crédito afirma que la política será convenientemente receptiva, y esto debería ayudar a apuntalar la confianza de los inversionistas, en particular para el crédito con grado de inversión”.

Los bancos y otras instituciones reanudarán las “transfusiones de sangre” para las empresas inmobiliarias a través de inversiones en bonos, según el Securities Times. Las autoridades enviaron esta señal política en una reunión celebrada el martes entre algunos promotores y la Asociación Nacional de Inversionistas Institucionales del Mercado Financiero, que depende del banco central y comparte la supervisión de la emisión de bonos corporativos en el mercado interbancario.

Los promotores están buscando formas de obtener fondos después de que una liquidación en el mercado extraterritorial de bonos de grado especulativo en dólares llevara los rendimientos a cerca del 25%, haciendo que los costos de refinanciamiento de la deuda sean prohibitivos. La desaceleración de las ventas inmobiliarias y las medidas para restringir el uso del dinero de los apartamentos prevendidos también están reduciendo los flujos de caja.

Los bonos chinos en dólares con calificación de grado especultivo subieron el miércoles entre 2 y 3 centavos por dólar, camino de lograr su mayor ganancia desde el 18 de octubre. Los emisores de mayor calidad como Country Garden Holdings Co. y CIFI Holdings Group Co. vieron como algunos de sus bonos se dsipararon 7 centavos. Algunos bonos continentales se unieron al rally, como los de Yango Group Co. y Shimao Group Holdings Ltd. El índice de acciones BI China Real Estate Owners and Developers Valuation Peers subió un 6,3% desde un mínimo de casi cuatro años.

Aunque no ha habido ningún anuncio público reciente sobre los controles de los bonos, la emisión de las empresas inmobiliarias chinas en el mercado interbancario se ha desacelerado desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre del año pasado, después de que el banco central introdujera las llamadas tres líneas rojas, los límites de deuda para el sector. Los promotores vendieron 59.200 millones de yuanes (US$9.300 millones) en bonos en el mercado interbancario el trimestre pasado, el menor nivel desde finales de 2019, según datos recopilados por Bloomberg.

