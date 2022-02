Portaltic.-Microsoft presenta Windows 11 SE, diseñado para estudiantes y que prentende competir con los Chromebooks

10-11-2021 Windows 11 SE POLITICA MICROSOFT



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Microsoft ha presentado su nuevo sistema operativo Windows 11 SE, diseñado específicamente para su uso en el ámbito educativo y para estudiantes, con el que pretende competir con los Chromebooks, los ordenadores portátiles que utilizan ChromeOS.



Este sistema operativo da prioridad a la nube, con el fin de prestar servicio a los profesores que necesitan un entorno sencillo y de fácil acceso al contenido que se imparte en las clases, como ha anunciado la compañía en un comunicado.



Windows 11 SE está diseñado para los estudiantes de los grados K-8, es decir, para los niños de 5 a 14 años, que utilizan un ordenador portátil proporcionado por la escuela o el colegio. Por ello, una de las principales diferencias con respecto a Windows 11 es que cuenta con una interfaz que ayuda a evitar las distracciones.



Esta presenta un diseño simplificado para que los alumnos se puedan concentrar durante las clases, ya que Microsoft ha eliminado las múltiples Snap Layouts características de Windows 11, y ajusta las ventanas para ofrecer la versión de esas aplicaciones a pantalla completa.



Por otro lado, en Windows 11 SE solo pueden instalar las aplicaciones los administradores de TI para garantizar que los estudiantes tengan una experiencia segura. De este modo, los usuarios no tendrán acceso a Microsoft Store ni podrán descargar a su antojo aplicaciones de Internet.



A pesar de que el dispositivo cuente con un número de aplicaciones instaladas de serie por el fabricante, se podrán seguir utilizando otras 'apps' a través del navegador Microsoft Edge, sin la necesidad de descargarlas y proceder a su instalación.



Algunas de las aplicaciones incluidas de serie en los dispositivos que cuenten con Windows 11 SE son Teams, Office, OneNote, Minecraft for Education y Flipgrid, que los administradores de TI no tienen que instalar por separado.



Junto con este lanzamiento, Microsoft ha detallado cuáles son los dipositivos que se pueden utilizar con este sistema operativo, entre los que se encuentran Lenovo 100w Gen3, Acer TravelMate B3 o Dell Latitude 3120. Sus precios rondan entre los 249 y 279 dólares.