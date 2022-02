Perú.-Ministro de Defensa dice "tener la conciencia limpia" y rechaza las acusaciones por supuestos ascensos irregulares

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, ha afirmado este miércoles que "tiene la conciencia limpia" y ha rechazado las acusaciones contra él por supuestas presiones para ascender a dos coroneles de forma irregular, que han derivado en la presentación ante el Congreso de una denuncia constitucional contra él.



"Hasta el momento continúo en el cargo. Ayer puse mi cargo a disposición, si estoy acá ahora es porque tengo la conciencia limpia", ha manifestado Ayala, quien ha acusado además a dos ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas de "vender humo" con sus denuncias.



Los ex comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente, denunciaron el lunes que habían recibido presiones por parte de Ayala y el secretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para ascender a una serie de altos mandos militares.



Tanto Vizcarra como Chaparro señalaron que dichos ascensos serían irregulares al no cumplir con la meritocracia y el debido proceso requerido, denunciando posteriormente que habrían sido retirados de sus cargos al no plegarse a estas supuestas presiones.



Sin embargo, Ayala ha cargado contra ambos y ha agregado que el presidente, Pedro Castillo, les pidió "un plan de trabajo, que convoquen a los batalles de ingeniería, y nunca cumplieron con hacerlo". "El avión presidencial nunca salió. Cada vez que vamos a provincia, vamos en el avión de las Fuerzas Armadas, si eso no se llama deficiencia, ¿cómo se llama? ", se ha preguntado.



"Antes que estos comandantes generales ingresen, había otros comandante generales, estuvieron siete meses. Los sacamos y los pusimos a ellos. ¿Por qué nadie dijo nada?", ha cuestionado Ayala, tal y como ha recogido la emisora peruana RPP.



En este sentido, el ministro ha lamentado que Vizcarra y Chaparro se hayan "metido en política". "Yo, como militar, no lo haría, pero cada uno es dueño de su conducta", ha dicho, antes de afirmar que ambos se han "juntado con grupos políticos". "Hay gente que tontamente da insumos para que grupos políticos traten de desestabilizar al Gobierno", ha zanjado.



Por su parte, Castillo ha mostrado su "respeto irrestricto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que son garantes de la integridad territorial, el Estado de Derecho y el orden constitucional". "Sigamos trabajando unidos por el bien del país. Eso hemos fortalecido hoy", ha dicho en su cuenta en la red social Twitter.



El Gobierno de Castillo vuelve así a vivir una crisis, después de que la semana pasada, antes de obtener el voto de confianza del Congreso, tuviese que cesar al que era ministro del Interior, Luis Barranzuela, en medio de una polémica por una presunta fiesta en Halloween en su casa pese a las restricciones por la pandemia.



Además, el presidente renovó el gabinete a principios de octubre tras la renuncia del cuestionado ex primer ministro Guido Bellido, que fue sustituido por Mirtha Vásquez, quien ya ha indicado que el Gobierno está "tomando decisiones" sobre esta última situación.