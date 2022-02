Perú.- Castillo anuncia una renegociación de la gestión de Camisea para llevar el gas a "todos los hogares de Perú"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha anunciado este miércoles el inicio de una renegociación con la empresa que gestiona los yacimientos de Camisea y la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso para poder llevar el gas a "todos los puntos del país", sobre todo a aquellos donde históricamente ha habido carencia.



En un acto celebrado en la ciudad de Ayacucho con motivo del balance de sus primeros cien días al frente del Gobierno, el presidente Castillo se ha comprometido a llevar el gas a todos los rincones del país y ha recalcado que no hacen mal a nadie queriendo llevar a cabo un "dialogo abierto y transparente" sobre un contrato que beneficia a todos los peruanos.



"Hemos iniciado el proceso de renegociación del contrato de gas con el Consorcio de Camisea, pero reitero que toda conversación se hará dentro del marco legal y constitucional vigente", ha enfatizado un Castillo que confía en que este proceso beneficie especialmente a aquellos peruanos del sur del país que históricamente han reclamado durante años poder tener acceso a gas natural.



"Como es posible que nuestros habitantes del sur del país sigan esperando por años la promesa de acceder al gas natural", se ha preguntado el presidente Castillo, quien ha insistido en que "el gas es de todos los peruanos".



"He tomado la decisión firme de masificar el gas en todo Perú", ha anunciado, enumerando aquellas regiones como Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Ucayali, donde miles de familias todavía dependen del gas licuado, mucho más caro que el natural.



Esta "lucha" de Castillo por acercar el gas natural a todos los hogares peruanos deberá contar con el visto bueno del Congreso, por lo que ha pedido que "aprueben de manera inmediata" el proyecto de ley que el Gobierno ya ha presentado.



El yacimiento de Camisea, situado en el sur del país, es explotado desde el año 2000 por la compañía transnacional Pluspetrol, a través de un contrato que ha sido ampliamente criticado por algunos sectores políticos y colectivos civiles por suponer un perjuicio para los intereses del Estado peruano.



En otro orden de cosas, el presidente peruano ha puesto en alza algunos de los logros que su Gobierno ha logrado conseguir en estos convulsos cien días, como haber logrado en apenas unos meses que el 60 por ciento de la población ya se haya vacunado contra el coronavirus, o la presentación de proyecto de ley para evitar que los acusados por delitos fiscales puedan presentarse a cargos públicos.



"Estamos presentando al Congreso un paquete de reformas legales para combatir a la corrupción", entre las cuales dos proyectos de ley para evitar que tanto personas jurídicas como físicas puedan presentarse a unas elecciones. "Nunca más puertas giratorias. Nunca más acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales deben participar en política", ha recalcado.



Asimismo, ha anunciado la venta del avión presidencial, así como prohibir a funcionarios públicos viajar en primera clase; la vuelta a las clases presenciales en marzo del próximo año; reducir la brecha tecnológica y ampliar el acceso al agua, así como una reforma agraria que no implica "expropiación, ni confiscación", sino "acciones concretas en favor de la agricultura".



Por último ha adelantado la creación de una comisión especial para lograr el cobro de hasta 30.000 millones de soles (cerca de 6.500 millones de euros) que las cien empresas más grandes del país le adeudan al Estado. "Es urgente que las deudas históricas sean canceladas", ha dicho.