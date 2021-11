"Pecco" Bagnaia llega al "Ricardo Tormo" con "hambre" de victoria

El piloto Francesco Bagnaia, en una imagen de archivo. EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI

Madrid, 10 nov (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), vencedor de la carrera de Portimao (Portugal) la semana pasada, llega a la última cita de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, con "hambre" de victoria.

"Después del fin de semana de Portimao me siento realmente motivado para afrontar la última carrera de la temporada pues en el último gran premio todo fue perfecto y desde el viernes estuvimos siempre entre los más rápidos y no tuvimos que hacer grandes cambios en la puesta a punto de la moto, así que espero que en Valencia también pase lo mismo", afirma Bagnaia.

"Esta es una pista que me gusta y en 2020 aquí volví a tener buenas sensaciones con la Desmosedici GP después de dos Grandes Premios complicados en Aragón y este año, en cambio, llegamos a Valencia en un momento diferente en el que estamos siendo fuertes y mis sensaciones con la moto son muy buenas", reconoce en la nota de prensa del equipo Bagnaia.

"Estoy listo para luchar de nuevo por la victoria e intentar conquistar también el título de equipos después del de constructores de la semana pasada”, afirmó el piloto italiano.

Su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, destacó que "volver al podio en Portimao fue muy bonito y ahora el objetivo es acabar la temporada luchando por un buen resultado en Valencia".

"Valencia es una pista realmente divertida y quizás una de mis favoritas del calendario y las características de la Ducati se adaptan bien a este trazado, en el que el año pasado estuve muy cerca de la victoria, así que esta temporada lo volveré a intentar", recuerda el australiano.

"Tras el título de constructores tenemos la posibilidad de ganar también el de equipos: lo daré todo para intentar ayudar al equipo a conseguirlo”, afirmó Jack Miller.