Papa Francisco.- El Papa pide a los cristianos que no estén "apegados al pasado"

ROMA, 10 (EUROPA PRESS)



El Papa ha instado a los cristianos a que no estén "apegados al pasado" o "encadenados a las prácticas" y les ha invitado a superar la "tentación de ir atrás para estar más seguros".



"Nosotros los cristianos no somos gente que va hacia atrás, que vuelve atrás (...). Y la tentación es esta de ir atrás para estar más seguros", ha considerado el Papa durante la audiencia general de este miércoles.



Francisco ha concluido este miércoles su ciclo de catequesis sobre la Carta a los Gálatas de san Pablo. Desde el atrio del Aula Pablo VI en el Vaticano, ante decenas de fieles, ha instado a no dar marcha atrás, "regresar a la Ley" y olvidarse de "la vida nueva del Espíritu".



De este modo, ha destacado cómo el apóstol San Pablo "no minimizó las consecuencias" que conlleva la libertad cristiana sino que "reafirmó a los creyentes con parresía". "La libertad no equivale para nada al libertinaje ni conduce a formas de autosuficiencia presuntuosa", ha precisado.



En este sentido, ha dicho que los cristianos deben ser "libres" y no estar "apegados al pasado en el sentido negativo de la palabra". "La verdadera Ley tiene su plenitud en esta vida del Espíritu que Jesús nos ha dado. Y esta vida del Espíritu puede ser vivida solamente en la libertad, la libertad cristiana", ha concluido.