Panamá.- La Justicia panameña absuelve al expresidente Martinelli del caso 'Pinchazos' sobre escuchas ilegales

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá ha absuelto al que fuera presidente del país entre los años 2009 y 2014, Ricardo Martinelli, del caso 'Pinchazos', en el que se investigaban unas presuntas escuchas ilegales.



A Martinelli se le imputaban los delitos de interceptación de telecomunicaciones, así como el de seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, tal y como recoge el diario local 'La Estrella de Panamá'.



Ya en 2019 el exmandatario fue declarado no culpable, aunque entonces la decisión tomada por los jueces fue anulada y de nuevo se tuvo que celebrar el juicio. Ahora, las juezas encargadas del fallo han convocado a todas las partes para el próximo 24 de noviembre para proceder a la lectura completa del veredicto.



Así, con la decisión de las juezas, el tribunal considera que no se han presentado pruebas que acrediten que Martinelli fue el responsable de ordenar los espionajes que se llevaron a cabo entre 2012 y 2014 en instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional.



La investigación sí que ha probado que efectivamente se interceptaron y siguieron comunicaciones de al menos 150 empresarios, periodistas, dirigentes sindicales, diplomáticos, magistrados y políticos opositores al Gobierno de Martinelli, pero que estas nunca fueron autorizadas por la Corte Suprema de Justicia, recoge el diario 'La Prensa'.



Ante esta decisión, el exdiputado y víctima de las escuchas ilegales, José Luis Varela, ha publicado un comunicado en sus redes sociales donde ha lamentado que esta decisión judicial "deja a los panameños en completa vulnerabilidad frente a la defensa, por parte del Estado, de su derecho a la privacidad en su intimidad personal y familiar".



"En esta ocasión (en el de las escuchas), el Estado ni respetó ni hizo respetar dicho derecho, que es un Derecho Humano universal. Hoy Panamá se presenta ante el mundo como un país que permite la violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos por parte del Estado. Grave y lamentable", ha zanjado Varela.



Por su parte, Martinelli ha lanzado un mensaje desde su perfil de Twitter para celebrar haber sido absuelto "por tercera vez por el supuesto delito de pinchazos" por el cual fue "perseguido políticamente y preso (durante) dos años".



De igual modo, a la salida de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, el expresidente ha manifestado que es necesario "unir al país" y "seguir trabajando por Panamá". "Que lo que me hicieron a mí no se lo hagan a nadie más", ha pedido.



Así, tras recibir los vítores de ciudadanos desplazado hasta el lugar, quienes cantaban 'Sí se pudo, sí se pudo', Martinelli ha anunciado su intención de aspirar a la Presidencia de Panamá de cara a las elecciones generales del año 2024.



"Ganó Panamá. Unamos el país, sin rencores. Lo que me pasó a mí no debe pasarle a ningún panameño", ha sentenciado el exmandatario.