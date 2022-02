O.Próximo.- Abbas pide "operaciones rápidas de rescate" para lograr un acuerdo de paz con Israel

Dice que "la situación se deteriora a diario" y critica a Israel por su "cabezonería" sobre la solución de dos estados



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha advertido de que la situación "se deteriora cada día" y ha pedido "operaciones rápidas de rescate" para lograr un acuerdo de paz con Israel que ponga fin al conflicto.



"Vemos que la situación se deteriora a diario y vemos que los asuntos políticos se deterioran. Son necesarias operaciones rápidas de rescate para lograr una solución política", ha dicho, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.



"Queremos una solución política. El Estado de Palestina en las fronteras de 1967, ni más ni menos. El Gobierno israelí debe darse cuenta de que si no trabaja para la paz, tampoco disfrutará de la paz", ha explicado.



Así, Abbas ha hecho hincapié en que "la paz empieza aquí" y ha reclamado a Israel que "entienda que su cabezonería y su rechazo absoluto del proceso de paz no le beneficiará", después de que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, mostrara su oposición a la solución de dos estados.



"No puede seguir rechazando la solución de dos estados para siempre. ¿Qué quieren si rechazan la solución de dos estados? ¿Aceptan un Estado, como dije en mi discurso ante Naciones Unidas?", se ha preguntado el mandatario palestino.



"¿Aceptan regresar a la partición, que es nuestro derecho según la legitimidad internacional?", ha cuestionado. "Adoptemos alguna de las resoluciones de la ONU y apliquémosla inmediatamente en la mesa de negociaciones", ha sostenido.



De esta forma, ha recalcado que "no puede ser aceptado que este Gobierno (israelí) siga igual que el anterior". "¿Cuánto tiempo quieren que dure la ocupación? Somos personas que merecemos dignidad y una vida decente y lograremos democracia a través de elecciones", ha argüido.



"Hemos tenido suficiente, y cuando digo suficiente es suficiente, quiero decir que tenemos cosas que decir y hacer. Pero para que no le den muchas vueltas, no recurriremos a la violencia, sino que recurriremos a vías políticas reconocidas en todo el mundo", ha dicho.



Por otra parte, ha vuelto a rechazar la posibilidad de que se celebren elecciones palestinas sin que la población de Jerusalén Este pueda votar, motivo esgrimido por el presidente palestino para el aplazamiento del último proceso electoral.



Las elecciones parlamentarias y presidenciales iban a tener lugar en mayo y julio, respectivamente, si bien fueron aplazadas por Abbas citando la negativa de Israel a permitir que votaran los residentes de Jerusalén Este. Las elecciones al Consejo Nacional Palestino fueron igualmente aplazadas en agosto.



"No estamos preparados para celebrarlas tras (el expresidente estadounidense Donald) Trump y sus proyectos, que decidió por su cuenta que Jerusalén es la capital unificada del Estado de Israel". "¿Quién le dio ese derecho?", ha criticado.



"Jerusalén Este debe ser la capital del Estado de Palestina", ha reiterado, antes de pedir nuevamente a la Administración de Joe Biden que reabra su consulado en esta zona de la ciudad, en medio de la oposición de las autoridades israelíes.



El vicesecretario de Estado para Gestión y Recursos, Brian McKeon, afirmó a finales de octubre ante el Senado estadounidense que Washington necesitará el permiso de Israel para reabrir el consulado en Jerusalén que sirve como representación ante las autoridades palestinas.



DESIGNACIONES CONTRA ONG



Abbas ha criticado además a Israel por su decisión de designar a seis ONG palestinas como organizaciones terroristas. "Quizá algún día digan que la comisión electoral o el Gobierno son terroristas", ha argumentado.



"No tiene sentido y no puede ser aceptado. No puede dejarse pasar", ha reseñado, al tiempo que ha incidido en que "el Gobierno israelí no tiene jurisdicción alguna sobre esta tierra, estas ciudades y este país para decidir quién es un terrorista y quién no lo es".



Las organizaciones afectadas son Addameer, Al Haq, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, Defensa para los Niños Internacional-Palestina y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.



"Les pido que se pregunten quién es el terrorista desde 1947 hasta el día de hoy", ha puntualizado, antes de denunciar "el saqueo del dinero, la tierra y las propiedades de los palestinos hace 73 años". "Quiero compensaciones por lo que nos ha pasado. Reparaciones por los muertos y los crímenes que han cometido", ha añadido.



En esta línea, ha recalcado que "nadie puede tolerar lo que está haciendo Israel, especialmente desde que se dijo que los asentamientos son ilegales, que la expulsión de palestinos de Sheij Jarrá es ilegal y que las acciones unilaterales son ilegales".



"Queremos nuestros derechos, queremos construir nuestro país y queremos que haya democracia. Es inconcebible que seamos el único pueblo bajo ocupación en este planeta", ha zanjado el presidente de la Autoridad Palestina.