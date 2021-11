Omar Pène: "La música es un vector de comunicación para hacer pasar mensajes"

"Me considero como la voz de los sin voz", declara a Efe el vocalista y compositor Omar Pène, un ineludible de la música senegalesa que, tras ocho años de su último disco, vuelve a la actualidad con el álbum "Climat" (Clima), recién publicado en Bélgica y Francia. A pocas horas de que salga su avión hacia París, donde presentará su flamante trabajo entre el 10 y 19 de noviembre, Pène, de 65 años, atiende a Efe en el salón de su casa en Dakar, vestido con la camiseta del club francés de fútbol Olympique de Marsella..- EFE/©Makhfouz/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Dakar, 10 nov (EFE).- "Me considero como la voz de los sin voz", declara a Efe el vocalista y compositor Omar Pène, un ineludible de la música senegalesa que, tras ocho años de su último disco, vuelve a la actualidad con el álbum "Climat" (Clima), recién publicado en Bélgica y Francia.

A pocas horas de que salga su avión hacia París, donde presentará su flamante trabajo entre el 10 y 19 de noviembre, Pène, de 65 años, atiende a Efe en el salón de su casa en Dakar, vestido con la camiseta del club francés de fútbol Olympique de Marsella.

Desde un sofá verde, el artista, fundador de la mítica banda Super Diamono, cuyo sonido eléctrico causó furor en los años ochenta, revela sus inquietudes, qué le mueve a seguir haciendo música y su deseo de que el nuevo disco llegue al corazón del público.

Pregunta: ¿Qué acogida está teniendo su nuevo disco?

Respuesta: Es un álbum que ha sido muy bien acogido porque era muy esperado. Llevaba bastante tiempo sin sacar nada porque he estado enfermo y he estado dos años en Francia para curarme, recuperar mi energía y mi salud. Me ha sorprendido gratamente la acogida tanto en el plano musical como de los textos, principalmente sobre el clima, el terrorismo, la emergencia y otros temas que realmente interesan.

P: ¿Por qué optó por el clima?

R: Porque se ha convertido en una preocupación mundial, el cambio climático está creando estragos. Hasta el momento, se han organizado muchas Conferencias del Clima, la última en Glasgow, pero no ha salido nada concreto. Como hay voces que se han alzado para hablar sobre esto y hay algunas grandes potencias, grandes contaminadores, que no se lo creen y continúan contaminando la atmósfera, y nosotros como africanos somos los más desamparados si suceden desgracias, he intervenido para aportar mi voz como artista, africano y líder de opinión, para llamar a la gente a ser mucho más conscientes de este fenómeno.

P: En su disco también alude al terrorismo, otra gran preocupación.

R: Hay gente cerca de nosotros (de Senegal) que sufre el terrorismo. Nosotros nos salvamos, pero nunca debemos pensar que esto sólo les pasa a los demás. Está a nuestras puertas. El terrorismo es un desastre, lo frena todo, y no necesitamos eso en un país africano, necesitamos avanzar. Creo que tenemos que concienciar sobre todo a la opinión pública y los jóvenes para que esto no ocurra en nuestro país.

P: Usted utiliza desde sus inicios la música para pasar mensajes sociales a la población, ¿por qué ese compromiso?

R: Porque creo que es lo importante en la vida. Me considero como la voz de los sin voz, como tengo la costumbre de decir, porque yo vengo de los suburbios de Dakar en los que hay muchos problemas. Me he convertido en cantante para hablar de todo eso, denunciar, aportar mi contribución y sensibilizar. La música es un vector de comunicación para hacer pasar mensajes y tengo la posibilidad de que me escuchen y de dirigirme a miles de personas.

P: Usted quería ser futbolista y finamente lleva casi 50 años en el mundo de la música, ¿La música le eligió?

R: Sí (se ríe), la música me eligió. Yo quería ser futbolista, pero no estoy decepcionado porque en la música he encontrado un lugar para expresarme. Pero hasta ahora soy un gran seguidor del fútbol. Aquí la prueba (señala riendo mientras muestra su camiseta).

P: ¿Cuál es su relación con la música después de tantos años?

R: Es siempre importante para mí poder seguir. Tengo un público joven. Después de cerca de 50 años hay siempre una generación de seguidores. Dura en el tiempo, pero siempre permanece joven y me transmite su energía haciendo que no sienta que los años pasan. Eso no me rejuvenece, ciertamente, pero me da el sentimiento de que tengo algo para ellos, les debo algo y ellos me lo reclaman.

P: ¿Cómo percibe el lugar de la música senegalesa y africana a nivel internacional?

R: Creo que está en el camino adecuado. Hay senegaleses que son muy conocidos en el plano internacional como Youssou N'Dour o Ismaël Lô. En África también. Hay un concepto, que ha sido creado por los europeos para diferenciar las cosas, que se llama World Music (Música del Mundo). Nosotros estamos en la World Music, pero bien integrados y hace que esta música esté bien aceptada, así como los artistas, que participan en los mayores festivales del mundo.

P: ¿Irá a España o América Latina para presentar su nuevo disco?

R: ¿Por qué no? Como el álbum acaba de salir rezo para que circule por toda Europa y pueda abrirme puertas a España. Me gustaría mucho.

P: Volviendo al clima, lo más ecológico es no dejar huella de carbono, pero tras publicar decenas de discos y cientos de canciones, ¿cuál es la que usted quiere dejar?

R: Alguien que ha vivido su generación y ha dejado algo para que la gente pueda beneficiarse. Como dicen, cuando eres cantante eres inmortal. Creo que hay gente que ha dejado su huella y, a pesar de ya no estar aquí, se recuerda lo que han dicho o hecho justamente para tomarlo como ejemplo, así que creo que ese es el precio de lo que hacemos. Porque, incluso si no ganamos gran cosa, lo más importante es la inmortalidad. Nunca se te olvida, siempre dejas una huella en algún lugar para que la gente siempre recuerde lo que hiciste.

P: Dice eso y recuerdo una de sus frases que es muy conocida: “todo lo que sale del corazón va directo al corazón”.

R: Absolutamente, eso es mío.

María Rodríguez