Nuevo duelos Bagnaia/Quartararo; fin de temporada para Marc Márquez

Marc Márquez, en una imagen de archivo. EFE/EPA/DAVIDE GENNARI

Madrid, 10 nov (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), campeón del mundo de MotoGP 2021, afrontan este fin de semana el último duelo de la temporada en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, una cita en la que será baja el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), como consecuencia de una diplopía diagnosticada tras su accidente en unos entrenamientos privados.

"La exploración realizada a Marc Márquez tras el traumatismo que se produjo, confirmó la diplopía (visión doble) y parálisis del cuarto nervio derecho con afectación del músculo oblicuo superior derecho y se optado por realizar un tratamiento conservador con controles periódicos para seguir la evolución clínica", señaló Bernat Sánchez Dalmau, oftalmólogo del Hospital Clínico de Barcelona, sobre la lesión del piloto de Repsol Honda, la misma que ya sufrió en 2011.

Ausente Marc Márquez, que tampoco realizará los entrenamientos previstos días después en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera, el foco de atención se vuelve a dirigir a los grandes protagonistas de la temporada 2021, "Pecco" Bagnaia y Fabio Quartararo, y aunque el segundo se proclamó campeón del mundo en Misano Adriático, el primero, el piloto italiano, acumula un final de temporada, en lo que a resultados se refiere, le convierte en uno de los grandes referentes del final de campaña.

Vencedor claro en Portimao, Bagnaia llega a Valencia con la moral por la nubes, aunque ello no significa nada cuando enfrente tiene a un Quartararo que, tras la caída y los problemas de Portimao, seguramente querrá cerrar el año de su título mundial con el mejor sabor de boca posible.

Pero si bien ellos son los más claros aspirantes a protagonizar la última carrera de la temporada, lo cierto es que no van a estar solos pues Bagnaia tiene a su lado un compañero, el australiano Jack Miller, en el que había depositadas muchas esperanzas al principio de la temporada pero que se fue diluyendo poco a poco y seguro que intentará dar el "do de pecho" en el último gran premio del año.

En la misma tesitura, más o menos, se encuentran los piloto oficiales de Suzuki, los españoles Joan Mir y Alex Rins, que van a cerrar la temporada sin ni una sola victoria, algo que ni el uno ni el otro se pueden o, mejor dicho, se deben, permitir, por lo que su objetivo claro en el "Ricardo Tormo" será aspirar a un triunfo que hasta ahora, en 2021, se le ha negado.

En el mismo plano seguro que quiere estar el español Pol Espargaró, que en su primer año de piloto en el equipo Repsol Honda ha tardado en encontrar las "sensaciones" necesarias para exprimir al máximo el potencial de su moto y nada mejor que una victoria, la que sería la primera de su carrera deportiva, para afrontar una pretemporada 2022 con las máximas garantías de "brillo".

Pol Espargaró es el mayor referente, ausente Márc Márquez en el Repsol Honda, pero seguro que su hermano, Alex Márquez, tras un comienzo de temporada poco brillante pero con una progresión sin lugar a dudas positiva es otro de los pilotos que puede dar alguna alegría final al fabricante del Ala Dorada, como también el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), si bien en su caso la inseguridad en forma de caídas a lo largo de todo el año es un inconveniente difícil de salvar.

Aunque con unas características muy especiales, el circuito "Ricardo Tormo" es el escenario perfecto para que los pilotos españoles de MotoGP intenten destacar, quizás por ese único motivo haya que tener en cuenta a Jorge Martín y su Ducati Desmosedici GP21, o a Aleix Espargaró y Maverick Viñales sobre sus Aprilia RS-GP, además de a Iker Lecuona y su KTM RC 16, con la que disputará su último gran premio de MotoGP para recalar en el 2022 en el mundial de Superbike de la mano de Honda.

Mención especial se merece, por su trayectoria y por lo que ha aportado al campeonato del mundo de motociclismo, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que afrontará la última carrera de su trayectoria deportiva.

Aunque sus últimos años han estado plagados de lagunas y resultados mediocres, nadie puede cuestionar la calidad profesional y el bagaje deportivo de todo un referente mundial del motociclismo que, seguro, hará derramar más de una lágrima en su vuelta de despedida al "Ricardo Tormo" de la Comunidad Valenciana.

Juan Antonio Lladós