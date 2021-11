Noruega registra un récord de nuevos contagios durante toda la pandemia

Una persona de vacuna contra la covid en Oslo, Noruega, en una imagen de archivo. EFE/EPA/BERIT ROALD NORWAY OUT[NORWAY OUT]

Copenhague, 10 nov (EFE).- Noruega, uno de los países menos afectados en Europa por la pandemia de coronavirus, registró este miércoles un récord de nuevos casos, mientras las autoridades estudian medidas tras eliminar las restricciones en septiembre pasado.

Durante las últimas 24 horas se han notificado 2.126 nuevos casos, 500 más que hace una semana y por encima del récord de 1.973 del pasado 1 de noviembre, según las últimas cifras del Instituto de Salud Pública.

El número de ingresos hospitalarios asciende ahora a 187, once más que el día anterior.

El director general de Sanidad, Bjørn Guldvog, había apuntado ayer a establecer controles aleatorios en las fronteras y medidas dirigidas al personal sanitario no vacunado que esté en contacto con pacientes, a la vez que descartaba restricciones a nivel nacional.

El Gobierno noruego eliminó todas las restricciones vigentes a finales de septiembre debido a la mejora de la situación epidémica y al alto número de población vacunada contra la covid-19.

Las autoridades habían decretado durante las dos primeras olas de la pandemia un amplio cierre de la actividad económica y social.

Noruega ha registrado hasta ahora 924 fallecidos por covid-19, con un índice de mortalidad de 17,22 por 100.000 habitantes, uno de los más bajos de todo el continente.

El 91,4 % de la población mayor de 18 años ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 y el 87,1 % ha completado la pauta.

Dinamarca, otro país nórdico que también había eliminado las restricciones en septiembre, aprobó ayer reintroducir el pasaporte covid ante el aumento del contagio, mientras Suecia, que presenta ahora cifras moderadas de casos e ingresos, no contempla de momento restaurar las medidas de contención.