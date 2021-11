Niños son vacunados contra covid-19 en Venezuela entre alivio y escepticismo

Caracas, 9 Nov 2021 (AFP) - Gino, de 7 años, esperaba "nervioso", porque le teme a las agujas. Su madre, Carmen, sentía alivio. La vacunación de niños y jóvenes contra el covid-19 está en marcha en Venezuela en medio de escepticismo."Hay mamás que no quieren", dijo a la AFP Carmen Gardinella mientras esperaba que Gino recibiera una dosis de la vacuna china Sinovac en Caracas, en una sucursal de una cadena privada de farmacias. "Tenemos miedo las mamás, como todos, porque es algo nuevo, pero más miedo debe dar que (el niño) se enferme", continuó esta abogada de 41 años.El plan de vacunación de menores contra el covid-19 en este país sudamericano se lleva a cabo en dos franjas de edad: los niños de 2 a 11 años comenzaron a ser inoculados el lunes y, previamente, los jóvenes de 12 a 17 comenzaron a inmunizarse el 25 de octubre. La medida coincide con el regreso a clases presenciales tras haber estado suspendidas por año y medio a causa de la pandemia.Carmen, que perdió a un tío por el virus, supo de la vacunación de niños por un mensaje que enviaron a los padres en el colegio en el que estudia un sobrino: "Me enteré hace diez minutos y vine rápidamente".Francis Sánchez, una publicista de 37 años, fue al lugar con sus dos hijos de 9 y 6 años tras ver una publicación de la cadena de farmacias en Instagram: "Me siento más tranquila" para "mandarlos a la escuela con más seguridad".Escasez de comunicación oficial clara e informaciones cruzadas han marcado el proceso.No es sencillo encontrar los puntos de vacunación habilitados para los niños de 2 a 11 años, pues distintos centros recorridos por la AFP aún no han recibido luz verde, según expresaron sus responsables.El gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro anunció el lunes que la inmunización contra el covid-19 de menores en este grupo etario comenzaría en centros educativos con vacunas de Cuba, dándole prioridad a chicos con condiciones especiales que afectasen su sistema inmunológico.La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó en la televisión estatal que, en principio, se usaría la vacuna cubana Soberana 2 y que en los próximos días entraría en juego otro fármaco de la isla caribeña, Abdala; lo que fue criticado por el gremio médico local.En un comunicado, la Academia Nacional de Medicina expresó "preocupación" por la decisión del gobierno de aplicar lo que calificó como "prototipos".Las vacunas cubanas no han sido avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). - "Extrañaba a los compañeros" - La vacuna china Sinopharm, en tanto, es la empleada en la vacunación de jóvenes de 12 a 17 años."Extrañaba verle la cara a mis compañeros", contó a la AFP Mauris, de 12 años, después de ser vacunado en el liceo público Andrés Bello, en el centro de Caracas, donde inicia la secundaria. "Estaba esperando esto para él, porque es importante que ellos estén vacunados", expresó a la vez su madre, Damni Alcoba, una ama de casa de 47 años.Venezuela, con 30 millones de habitantes, contabiliza cerca de 5.000 muertes por covid-19 y 400.000 casos según las cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch por considerar que existe un elevado subregistro.Maduro aseguró el domingo que 70% de la población ha sido vacunada, aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que solo un tercio ha recibido dos dosis. erc/pgf/lda -------------------------------------------------------------