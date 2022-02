Nigeria.- Mueren siete policías en una emboscada en el noroeste de Nigeria

05-06-2021 Policías en Nigeria POLITICA AFRICA NIGERIA POLICÍA DE NIGERIA



Al menos siete policías han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una patrulla en el estado nigeriano de Zamfara, situado en el noroeste del país, según han confirmado este miércoles las autoridades.



Fuentes locales citadas por el diario 'The Premium Times' han indicado que la emboscada fue tendida a última hora del lunes en la carretera que conecta las localidades de Magami y Gusau.



"No hay servicio de telecomunicaciones en la zona, así que los agentes fueron a patrullar la zona pero, desafortunadamente, cayeron en una emboscada de bandidos. No pudieron enviar una alerta de ayuda para su unidad por la falta de red", han explicado.



Así, han resaltado que seis de los agentes murieron tiroteados por los atacantes, mientras que el conductor del vehículo murió quemado vivo en el interior del coche patrulla. "Fue un residente el que vio el vehículo ardiendo y dio el aviso", han dicho.



El suceso tuvo lugar un día después de la muerte de seis personas en otro ataque achacado a "bandidos" en Zamfara, escenario de un repunte de la inseguridad durante los últimos meses.



Zamfara ha sido escenario de un repunte de los ataques por parte de grupos criminales a los que las autoridades se refieren como "bandidos", incluido el secuestro de cientos de personas para exigir el pago de rescates en asaltos contra escuelas y otras instalaciones.



Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.