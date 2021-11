Netflix confirma que está negociando la segunda temporada de "The Squid Game"

Fotografía de archivo cedida por Netflix de una escena del tercer episodio de la primera temporada de la serie surcoreana "Squid Game" (El Juego del Calamar). EFE/ Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 9 nov (EFE).- Netflix confirmó este martes que está negociando la posibilidad de rodar una segunda temporada de "The Squid Game" (El juego del calamar), la serie más exitosa en la historia de la plataforma televisiva.

La noticia la adelantó su creador, Hwang Dong-hyuk, al asegurar este lunes por la noche durante un evento organizado en Los Ángeles (EE.UU.) que estaba "planificando" una continuación de la trama tras el éxito de la primera parte.

"Está en mi cabeza ahora mismo -explicó-. Pero creo que es muy pronto para decir cuándo y cómo pasará".

Sin embargo, un portavoz de la plataforma matizó este martes las declaraciones del guionista y dijo a la cadena CNBC que la segunda temporada estaba en "fase de discusión, pero aún sin confirmar".

Netflix aseguró el mes pasado que "The Squid Game" fue el mejor estreno de su historia al sumar 142 millones de espectadores en sus primeros 28 días de emisión.

La serie surcoreana, convertida en un fenómeno mundial de masas, superó a otros formatos de éxito como "Bridgerton", que hasta ahora ostentaba el récord con 82 millones de espectadores, "The Queen's Gambit", "Stranger Things", "Tiger King" o la española "Money Heist" (La casa de papel).

Sin embargo, ante estos datos es recomendable andar con pies de plomo, pues solo reflejan las cuentas que reprodujeron dos minutos de la serie y no desglosan cuántos vieron realmente los nueve episodios de su primera temporada.

Aunque la popularidad quedó constatada con una serie de circunstancias relacionadas con la serie.

Por ejemplo, una operadora de internet surcoreana llegó a pedir a Netflix una indemnización por el incremento en el uso de banda que supuso su estreno en Corea del Sur.

Según las métricas de Google, las búsquedas relacionadas con la serie eclipsaron a las de cualquier otro título en todo el mundo y las zapatillas Vans que visten sus protagonistas aumentaron sus ventas en un 7.800 %.

La trama de "The Squid Game" arranca con el protagonista Seong Gi-hun, un hombre endeudado que contacta con el organizador de una competición que podría suponer la solución a todos sus problemas. Allí, encontrará a 455 personas de diferentes clases sociales, todas con los mismos números rojos, dispuestas a luchar a vida o muerte por un premio millonario.