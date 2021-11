Macron aumentará un 25 % los controles para parados que no aceptan ofertas

El presidente francés, Emmanuel Macron, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

París, 10 nov (EFE).- El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, va a aumentar un 25 % los controles a los parados en los próximos seis meses para sancionar con la suspensión de los subsidios a los que rechazan ofertas de empleo, en particular en los sectores en tensión en los que las empresas no encuentran trabajadores.

El anuncio lo hizo este miércoles el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, después del discurso a la nación en la noche del martes de Macron, en el que lanzó una doble advertencia a los parados sobre la reforma del sistema de desempleo que entrará en vigor en diciembre.

En una entrevista a la emisora France Info, Attal subrayó que con ocasión de esa reforma "vamos a incrementar los controles" en un 25 %, en particular en los sectores en los que las empresas no encuentran candidatos para sus ofertas como la restauración.

Attal explicó que se ha reforzado la plantilla de los funcionarios encargados de esos controles y señaló que en un 14 % de sus intervenciones eso da lugar a advertencias o a suspensiones de los subsidios.

En la práctica, cuando un parado rechaza varias veces ofertas que se consideran "razonables" se le sanciona con una rebaja o una suspensión temporal de las prestaciones que recibe, sanción que puede llegar a la anulación total y definitiva de los subsidios en caso de reincidencia.

Macron en su intervención en televisión insistió en que con el nuevo dispositivo de indemnización del desempleo a partir del 1 de diciembre habrá que haber cotizado al menos seis meses en los dos últimos años para cobrar una prestación (hasta ahora son cuatro meses) y en que "se suspenderá el subsidio a los que no demuestren una búsqueda activa de empleo".

Francia recuperó desde finales del verano el nivel de actividad que tenía antes de que estallara la crisis de la covid a comienzos de 2020. El número de personas inscritas en las oficinas del desempleo en el tercer trimestre de 2021 también ha vuelto a las cifras que había a finales de 2019, antes de que estallara la crisis.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas para aprovechar la recuperación económica, además del repunte inflacionista, es la falta de candidatos para muchos empleos.