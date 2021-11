Los jóvenes se dicen proactivos y no solo críticos ante el cambio climático

Fotografía cedida hoy por Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) que muestra a (i-d) Julieta Martínez, fundadora de la plataforma "Tremendas"; Heeta Lakhani, de Youngo; Marina Romanello, directora de Investigación de Lancet Countdown en Salud y Cambio Climático; y David Imbago, presidente del Grupo de Adolescentes y Jóvenes del PMNCH, durante el panel "Incrementando la resiliencia adolescente al cambio climático". EFE/PMNCH

Santiago de Chile, 10 nov (EFE).- En el marco de la COP26 de Glasgow, este miércoles se realizó un evento paralelo dirigido a escuchar las opiniones de los adolescentes sobre el cambio climático y en el que algunos de los jóvenes ponentes afirmaron que ellos no sólo se limitan a criticar, sino que buscan soluciones.

"Los jóvenes no se limitan a criticar, nos centramos en las soluciones, las soluciones deben estar conectadas", dijo una de las participantes, Julieta Martínez, fundadora de la organización Tremendas, plataforma que visibiliza y conecta a niñas y jóvenes que usan sus talentos para apoyar causas de impacto social.

El evento, denominado "Incrementando la resiliencia adolescente al cambio climático", fue organizado por Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (Pmnch), alianza para la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y los adolescentes.

El objetivo del panel fue discutir la forma de lograr que los adolescentes puedan adaptarse de mejor manera y combatir la crisis climática.

Durante las exposiciones, se alumbró que el cambio climático tiene tres pilares: económico, social y medioambiental, y se concluyó que es necesario financiamiento, tecnología y un proceso de planificación adaptado a los adolescentes dirigido por cada territorio y país, ya que no hay una solución mágica global.

Otra de las ponentes, Heeta Lakhani, directora de la organización "Youth Partnerships", una organización de voluntariado juvenil internacional, se refirió a algunas de las dificultades que existen para conseguir que los jóvenes participen en la acción climática a nivel nacional y de asegurar que los jóvenes se comprometan de forma significativa.

También se discutió sobre educación y cómo este apartado puede reducir el impacto ambiental.

"Si damos a todas las niñas del mundo acceso a la educación podemos reducir hasta 105 gigatoneladas de CO2 para 2050", afirmó Martínez.

Pmnch cuenta con más de mil organizaciones asociadas, pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su visión es la de un mundo en el que todas las mujeres, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la salud y al bienestar, sin dejar a nadie atrás.

En la organización del evento colaboraron también la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (Ifmsa), YOUNGO y la plataforma Tremendas.

La cumbre del clima COP26, que se desarrolla desde la semana pasada en la ciudad de Glasgow (Reino Unido), entró en su etapa final con la negociación de los aspectos más técnicos entre los países.

La COP26 persigue confirmar que se puede evitar que las temperaturas suban más de 1,5 grados centígrados a final de siglo respecto a los valores preindustriales.