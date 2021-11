López Obrador arremete contra corrupción en sesión del Consejo de Seguridad ONU

Actualiza con anuncio de visita sin fecha para reunirse con su homólogo Joe Biden ///Naciones Unidas, Estados Unidos, 9 Nov 2021 (AFP) - La corrupción es el "principal obstáculo" para el derecho a una vida sin temores ni miserias, dijo este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Consejo de Seguridad en Nueva York, en una sesión dedicada a la exclusión, la desigualdad y los conflictos.En el segundo viaje al extranjero que realiza desde que asumió el gobierno hace tres años, AMLO, acrónimo por el que es conocido, presidió la sesión especial organizada por su país, que encabeza este mes el Consejo de Seguridad."Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, la pobreza, la frustración, la violencia, la migración y de graves conflictos sociales", dijo en su discurso, en una sesión abierta a otras delegaciones que no forman parte del Consejo.Y como ejemplo de desigualdad puso la distribución de la vacuna contra el covid-19. "Las farmacéuticas privadas vendieron el 94% de las vacunas, el mecanismo Covax, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%", dijo antes de resumir que se trata de "un doloroso fracaso".Si "no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo", dijo.De sus críticas no se libró la ONU, que "nunca ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres", según dijo tras reunirse con el secretario general de la organización, Antonio Guterres, con quien llegó a la reunión del Consejo.Poco proclive a viajar al extranjero, el mandatario permanecerá menos de 24 horas en Nueva York, a donde ha llegado en un vuelo comercial. Es su segundo viaje internacional tras desplazarse a Washington el 8 y 9 de julio de 2020, para reunirse con el entonces presidente Donald Trump en la Casa Blanca y ratificar la entrada en vigor del tratado comercial de América del Norte, el TMEC.En un mensaje grabado a la comunidad mexicana, AMLO anunció que "regresará" a Estados Unidos para "hablar" con el presidente Joe Biden "para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos".Mientras López Obrador arremetía contra la corrupción en la ONU, fuera de la sede de la organización, una docena de personas del opositor Frente Nacional mexicano (FRENA), protestaban por su presencia. Es un "corrupto mentiroso y genocida", dijo a la AFP Viví Sifuentes, una de las manifestantes. - Fondo para la Fraternidad y el Bienestar - López Obrador anunció que México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para "garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios".Para financiar dicho plan, propone "una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta", así como una aportación similar de "las mil corporaciones privadas" más importantes y una cooperación del 0,2% del PIB de cada uno de los miembros del G20, lo que permitiría "disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares".Antes del mandatario mexicano, Guterres recordó que la pandemia de covid-19 ha "ampliado la miseria y las desigualdades", enviando a la pobreza a 120 millones de personas más, mientras el hambre y las hambrunas acechan en muchos países.Durante la mayor recesión mundial desde la Segunda Guerra Mundial, recordó que la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado "de forma considerable". También para Guterres la vacuna ha demostrado la existencia de dos mundos: mientras en los países ricos se está administrando una tercera dosis, en África, "solo el 5% de la población" está completamente vacunada, dijo.Y la recuperación económica será igualmente desigual, pues las economías avanzadas están invirtiendo el 28% de su PIB, mientras que los países menos adelantados le dedican solo el 1,8%."Las desigualdades, recordó, son un factor de la creciente inestabilidad", alertó.Migraciones, el acceso a la ayuda humanitaria en crisis como las de Siria, Libia, Birmania, Afganistán, Sudán, Yemen, Etiopía, Somalia, centrarán también la agenda del principal brazo ejecutor de la paz y la seguridad en el mundo del sistema de Naciones Unidas durante la presidencia mexicana.Para México, son prioritarias igualmente la ayuda humanitaria, que ha adquirido una "dimensión sin precedentes", según su embajador Juan Ramón de la Fuente. Así como el tráfico de armas, especialmente las pequeñas, o la protección de civiles.af/lda/rsr -------------------------------------------------------------