Letizia.- La Reina Letizia apuesta por la digitalización para impulsar el desarrollo: "La brecha digital es un gran desafío"

La Fundación Microfinanzas BBVA ha celebrado el acto 'Conectados por la oportunidad digital', para hablar de cómo se puede impulsar una economía más innovadora e inclusiva, a través de una tecnología que no deje a nadie atrás que ha estado presidido por la Reina Letizia, quién ha argumentado en su intervención que "la brecha digital es un gran desafío que debemos afrontar y ya lo era antes de la pandemia".



"Lo he podido comprobar de forma personal al conocer a una emprendedora, Diana Céspedes, a la que la Fundación Microfinanzas BBVA ayudó", ha asegurado la Reina al hacer alusión al trabajo de la entidad. "Es increíble y gracias a estos microcréditos pudo mejorar, fortalecer sus capacidades y vivir y trabajar de una forma más digna y además con éxito", ha destacado.



Además, ha indicado que cerca de 3.500 millones de personas en el mundo no tienen acceso a internet por diferentes razones lo que se traduce "en más vulnerabilidad, mayor desigualdad, más exclusión y menor desarrollo y progreso", sin olvidar la brecha de género que también conlleva la brecha digital lo que se traduce en que "las mujeres están en situtaciones muy desfavorables sobre todo en países de rentas medias y bajas".



En el acto también han participado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila; la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; y el director general de la FMBBVA, Javier M. Flores, además de otras organizaciones líderes en tecnología y desarrollo como GSMA, OneWeb y la Fundación Bill & Melinda Gates. También ha asistido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.



En su intervención, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha puesto en valor la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA con la gente de pocos recursos de Latinoamérica, donde acompaña a 2,7 millones de personas para impulsar la productividad de sus pequeños negocios a través de formación empresarial y en habilidades digitales, así como educación financiera, para promover un crecimiento económico y social verdaderamente inclusivo".



"Los bancos tenemos una responsabilidad con la sociedad, debemos generar un impacto positivo en la vida de las personas. Por eso trabajamos por el desarrollo inclusivo de todos, sin dejar a nadie atrás", ha destacado el presidente de BBVA.



Por su parte, el director general de la FMBBVA, Javier M. Flores, ha hablado de los avances conseguidos a pesar de las limitaciones tecnológicas en varios países latinoamericano. "Hemos desarrollado soluciones tecnológicas para llevar los servicios financieros y la formación hasta nuestros emprendedores para que se sumen a la transformación digital y que, tanto ellos como sus familias, aprovechen todas sus ventajas", ha subrayado.



En este encuentro también se ha dado a conocer el proyecto piloto que la Fundación ha puesto en marcha en Colombia y Perú para ampliar el acceso a internet en zonas remotas de estos países a través de conectividad vía satélite. "Esta iniciativa ya tiene impacto en más de 2.000 personas y está permitiendo que la atención que les prestamos sea mejor y más conveniente para ellos, y que además puedan acceder a la información que precisan y a una formación de calidad en las mismas condiciones que en las zonas más pobladas", ha señalado Flores.



Por su parte, Greta Bull, con una larga trayectoria en finanzas para el desarrollo en el Banco Mundial y recientemente nombrada directora de Empoderamiento Económico de la Mujer de la Fundación Bill & Melinda Gates, ha recordado que "la tecnología es parte de la solución, pero es solo una herramienta" y que "un cambio tangible en el progreso social y económico requiere conocer muy bien el contexto en el que se opera".



Por ello ha defendido que el reto de incluir a los que hoy están desconectados interesa, cada vez más, a los grandes disruptores tecnológicos, que lo ven como una oportunidad de negocio, además de una responsabilidad social.



El director general de OneWeb, Neil Masterson, ha hablado de cómo esperan reducir la brecha de acceso a internet: "Trabajamos en alianza con operadores móviles locales para maximizar el impacto, ya que son ellos los que tienen la experiencia sobre el terreno y conocen las realidades de las empresas y comunidades a las que tenemos que llegar".



Según ha dicho, los acuerdos también permiten escalar su modelo de negocio y ofrecer precios más competitivos, adaptados al poder adquisitivo de las poblaciones vulnerables. En cuanto al futuro de la conexión satelital, Masterson ha insistido en que "existe una brecha digital en todos los países y las comunicaciones por satélite son una forma de llegar, a gran escala, a los que están desconectados".



Mientras, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha asegurado que no se pueden "olvidar los riesgos que la digitalización y los nuevos productos como los criptoactivos llevan aparejados". Además, ha reiterado el papel de la digitalización en el crecimiento y sobre todo en la recuperación a raíz de la pandemia: "el COVID-19 ha acelerado una tendencia global que era inevitable y de la que ya depende la supervivencia de las empresas".



VOZ Y ROSTRO A LA BRECHA DIGITAL



Al evento también han asistido Blanca Jumanga y Daicy Ochavano, dos emprendedoras a las que atiende la FMBBVA en Perú, beneficiarias de su programa piloto, que ha permitido abrir un corresponsal bancario con una antena satelital en la zona. Ambas han coincidido en el ahorro en tiempo y dinero que supone no tener que desplazarse hasta la oficina más cercana, además de la tranquilidad de no viajar con dinero en efectivo.



"Internet nos facilita la comunicación con otras personas y la gestión de nuestros negocios, como poder recibir pedidos", ha contado una de ellas. Estos testimonios han puesto voz y rostro al reto de la brecha digital en un acto que ha querido acercar dos realidades que se necesitan la una a la otra para generar un desarrollo sostenible e inclusivo, como ha explicado el corresponsal bancario de la FMBBVA en Colombia a cargo de la bienvenida a este encuentro, Eugenio Maestre.



"Gracias a los avances tecnológicos, estamos accediendo a servicios que nos ayudan a mejorar la vida de nuestros hijos y de nuestros vecinos. Todo lo que se hable en el evento se va a sentir aquí, al otro lado del mundo", ha aseverado