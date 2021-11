La UE acuerda dar una respuesta "contundente" contra Reino Unido si se recrudece el conflicto

BRUSELAS, 10 nov (Reuters) - Los Gobiernos de la Unión Europea coincidieron en la necesidad de tomar medidas "contundentes" contra Reino Unido si Londres sigue adelante con su amenaza de intensificar una disputa comercial posterior al Brexit, dijeron el miércoles diplomáticos de la UE. Reino Unido y la Comisión Europea han mantenido conversaciones durante el último mes sobre los acuerdos comerciales para Irlanda del Norte, con controles necesarios para las mercancías que entren desde Reino Unido. Los controles son necesarios para evitar la introducción de una frontera dura entre el territorio británico e Irlanda, miembro de la UE. El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, informó a los embajadores de la UE en Bruselas el miércoles y, según los diplomáticos de la UE, les dijo que el compromiso con Reino Unido no estaba siendo satisfactorio, pero que las conversaciones debían continuar. La Comisión ofreció el mes pasado a Reino Unido un conjunto de medidas para facilitar el tránsito de mercancías a Irlanda del Norte, pero contrariamente a lo que pretende Londres, no llegó al punto de revisar el protocolo que rige la posición comercial única de la región. Reino Unido ha amenazado con activar las disposiciones de emergencia del artículo 16 del protocolo. "La UE se está preparando para la activación del artículo 16 por parte de Reino Unido. Hay consenso entre los Estados miembros de la UE en que una medida tan arbitraria e injustificada por parte de Reino Unido será recibida con una respuesta europea rotunda", dijo un diplomático de la UE. Los diplomáticos de la UE dijeron que los 27 miembros de la UE estaban de acuerdo en que esa respuesta rotunda sería necesaria. Algunos subrayaron que debería ser "proporcionada", otros que debería ser "contundente" o "dura", incluso si esto también tuviera un impacto negativo en la economía de la UE. "No tiene sentido que nos den largas", dijo un diplomático. La Comisión, que supervisa las relaciones de la UE con Reino Unido tras el Brexit, podría presentar posibles opciones de actuación la próxima semana. Los mandatarios de la UE también podrían reunirse para determinar la respuesta en caso de que Reino Unido activara el artículo 16. El ministro británico del Brexit, David Frost, dijo el miércoles que Bruselas debería mantener la calma y evitar embarcarse en represalias "masivas y desproporcionadas". (Reporte de Philip Blenkinsop; edición de Catherine Evans; traducción de Flora Gómez)