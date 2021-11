La Federación de Fútbol de EE.UU. renueva histórico acuerdo con Nike

SHA05. SHANGHÁI (CHINA), 07/05/2010.- Un hombre pasa junto al letrero de una tienda Nike hoy, viernes 7 de mayo de 2010, en Shanghái (China). Según Willem Haitink, vicepresidente de la compañía, la más vendedora de calzado deportivo del mundo, Nike se propone duplicar sus ventas en el país asiático dentro de los próximos cinco años. EFE/Qilai Shen

Chicago (EE.UU.), 10 nov (EFE).- La Federación de Fútbol de Estados Unidos extendió su contrato a largo plazo con la marca deportiva Nike, que lleva patrocinando a los equipos nacionales desde 1995.

De acuerdo a la información oficial ofrecida este miércoles por la federación se trata del contrato comercial más grande en la historia del máximo organismo del fútbol en Estados Unidos y una de las mayores inversiones que Nike ha realizado a nivel global.

El nuevo acuerdo, que extiende lo que ha sido una de las asociaciones corporativas más exitosas y beneficiosas en la historia del fútbol en Estados Unidos, se alinea con la visión de U.S. Soccer para convertir el fútbol en el deporte preeminente en el país.

Juntos, Nike y U.S. Soccer se enfocarán en hacer crecer el deporte en la competición femenina y crear más acceso al fútbol para asegurar que sea el deporte más inclusivo en Estados Unidos.

Éste es el tercer acuerdo comercial firmado por U.S. Soccer bajo el liderato de la presidenta Cindy Parlow Cone, el CEO y Secretario General Will Wilson, y el Director Comercial David Wright, y sirve como una base prominente para el crecimiento continuo.

Entre varias prioridades, la renovación se basa sobre cuatro pilares importantes diseñados para ayudar a crecer el deporte de manera exponencial, especialmente el femenino, y crear un cambio positivo socialmente.

Además de proyectar al fútbol como el deporte del futuro con el impulso de su relevancia cultural por medio del contenido, el arte y estilo de vida.

El rendimiento también es un componente clave del nuevo acuerdo, pues U.S. Soccer seguirá utilizando el liderazgo de Nike en rendimiento e innovación para impulsar el desempeño elite de los futbolistas en las selecciones nacionales.

El acuerdo se enfocará en toda la programación de las selecciones estadounidenses, incluyendo las femeninas y masculinas, las juveniles, las de futsal y fútbol playa.