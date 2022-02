JJ.OO Invierno.- Kilian Jornet, en contra de Pirineos-Barcelona 2030 por su modelo socio-económico y la falta de nieve

23-09-2020 El atleta y esquiador de montaña Kilian Jornet DEPORTES MATTI BERNITZ



"Pese a ser deportista y soñar con unos Juegos, no creo que sean lo que necesita ahora el Pirineo"



BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)



El esquiador y corredor de montaña Kilian Jornet es sin duda una de las caras más conocidas de la cincuentena de personalidades que se han sumado a la plataforma 'Stop JJOO' para acabar con la candidatura de Pirineos-Barcelona 2030 para albergar la cita olímpica de invierno de aquí a nueve años.



"Como deportista, unos Juegos Olímpicos de Invierno son cosas con las que en un momento sueñas, pero hay que ser realista con las implicaciones que conlleva. El modelo de turismo de unos Juegos no es sostenible y por ello, pese a ser deportista y soñar con unos Juegos, no creo que sea lo que necesita ahora el Pirineo", manifestó Jornet en rueda de prensa.



El catalán considera que unos Juegos Olímpicos de Invierno deben llevarse a cabo en un sitio "donde haya nieve". "En el Pirineo, en 2030, sabemos que habrá falta de nieve y no podemos basarnos en la producción de nieve artificial", aseguró. "Se harán infraestructuras que no se utilizarían más allá", valoró.



"A los deportistas nos gusta hacer deporte pero hay cosas más importantes a nivel de sociedad y de medioambiente. Se necesita un modelo sostenible que permita a la gente vivir en el Pirineo todo el año. Y sabemos el coste de unos Juegos, a nivel de infraestructuras y económico. El Pirineo no necesita unos Juegos hoy en día y menos viendo cómo avanzan los problemas ambientales", concluyó.



Jornet explicó que lleva tiempo con una "mirada crítica" hacia los Juegos, por un tema ético, anque negó estar en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno en sí y detalló que está en contra de este proyecto en concreto.



"Una cosa es ser deportista y que te guste la competición, el superarse o buscar unas emociones. Y otra cosa es la geopolítica que hay detrás de los eventos deportivos. Hay eventos construidos por y para el territorio, y otros tienen beneficios privados y no pensados para el territorio. Y estos Juegos no serían sostenibles", apostilló.



Kilian Jornet acompañó por vía telemática, desde su casa en Noruega, a la ganadera del Ripollès --una de las comarcas afectadas por la candidatura-- Emma Rojas y al activista de La Seu d'Urgell y portavoz de la 'Plataforma Stop JJOO' Bernat Lavaquiol, en una comparecencia que tuvo lugar en el Col·legi de Periodistes de Barcelona.



Fue Bernat Lavaquiol quien resumió el posicionamiento de la plataforma. "Creemos que esta candidatura va a caer por su propio peso, como las siete previas que se presentaron para el Pirineo. Estamos en contra por la falta de transparencia del Govern, con unos Juegos hechos a espaldas del Pirineo. Estamos en pleno cambio climático, y no habrá nieve. Y estamos en contra por el modelo socio-económico que conlleva y que nos echa a la gente joven del Pirineo", argumentó.



"Lo mejor que podría hacer el Govern es retirar la candidatura, no aceptamos el chantaje de que si no aceptamos los Juegos no tendremos infraestructuras. Tenemos los mismos derechos que el resto de Catalunya", ahondó.



Por su parte, la ganadera Emma Rojas lamentó que la candidatura se impulse desde Barcelona y no desde el Pirineo. "Se ha mantenido siempre en las altas esferas, sin hacer traspasos al Pirineo, a sus alcaldes o ciudadanos. Ha habido muchas presentaciones en altos círculos económicos, a cambio. Hay falta de transparencia", cargó.



"La candidatura presenta unas infraestructuras que serán inútiles y dejarán un legado estéril, sin sentido. Y no tendrían repercusión en el desarrollo económico del Pirineo, serán pérdidas porque la mayoría de las mejoras serán en estaciones de esquí que ya son de dominio público y que ya fueron rescatadas en su día", lamentó.



La 'Plataforma Stop JJOO' se presentó en la Cerdanya a finales de agosto de este año y tiene el objetivo de aglutinar a vecinos y vecinas del Pirineo contrarias al proyecto de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.



Por este motivo, ha elaborado un manifiesto ya público con el respaldo de una cincuentena de personalidades del Pirineo, entre ellas los alpinistas Kilian Jornet y Araceli Segarra, el filósofo Xavi Antich, los músicos Alidé Sans y Sergi Carbonell (Txarango) y el editor Jordi Creus, además de representantes del mundo ganadero, excursionista, cultural y alcaldes y alcaldesas del territorio.