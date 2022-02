Italia.- La italiana Ariston estima recaudar 300 millones en su salida a Bolsa en Milán

10-11-2021 Logo de la empresa italiana Ariston Group. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS ARISTON GROUP



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El grupo italiano Ariston Thermo, especializado en la instalaciones de sistemas términos para el hogar, espera recaudar hasta 300 millones de euros durante la oferta de venta previa a su inicio de cotización en la Bolsa de Milán, según informó en un comunicado.



Ariston es dueña de marcas como Chaffoteaux, Elco o Thermowatt. En 2020, registró una facturación de 1.660 millones de euros, un 2,7 por ciento menos que el año pasado. Asimismo, contabilizó un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 244 millones, un 8,6 por ciento más, y un beneficio neto de 97 millones, un 9 por ciento más.



La oferta, que se producirá en las "próximas semanas", se compondrá de una emisión de acciones nuevas por las que Ariston espera recaudar 300 millones de euros. En paralelo, también se producirá una colocación de acciones propiedad de dos de los principales accionistas de la firma, Merloni y Amaranta.



Ariston ha explicado que las colocaciones de acciones se harán de forma privada, por lo que los inversores no podrán acudir de forma libre a la oferta.



La empresa no ha explicado qué porcentaje pasará a estar en negociación en la Bolsa ni cuántas acciones estima vender, por lo que tampoco ha indicado la valoración bursátil que podría alcanzar. Lo que sí ha detallado es que planea usar los fondos para "apoyar y desarrollar" el crecimiento de la empresa, así como para invertir y acelerar el crecimiento orgánico y financiar posibles futuras adquisiciones.



"Con una historia de más de 90 años, la empresa se ha establecido como un actor global único en sostenibilidad. Ariston tiene un alcance global y una proposición única renovable y de alta eficiencia de soluciones de calefacción y agua caliente", ha subrayado el presidente ejecutivo de la empresa, Paolo Merloni.



Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo y Mediobanca actúan como coordinadores globales de la oferta, mientras que los colocadores serán BNP Paribas, Bank of America, Citigroup y Equita.