Isa Pantoja desvela si su madre y su hermano la felicitaron en su cumpleaños

25-04-2019 Isa Pantoja y Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Este lunes Isa Pantoja cumplió 26 años. Un día muy especial que la hija de Isabel Pantoja celebró con su hijo Alberto y con Asraf, y en el que recibió las felicitaciones públicas de Anabel Pantoja y su fiel Dulce. Sin embargo, ni rastro de la tonadillera ni de Kiko Rivera, aunque Irene Rosales aseguró que sí se pondría en contacto con su cuñada en su cumpleaños.



¿Felicitarían a Isa su madre y su hermano o, por el contrario, se habrán 'olvidado' de ella en un día tan importante? ¡Duda resuelta! Chabelita se ha sentado hoy en 'El programa de Ana Rosa' y ha desvelado quién le ha cantado el cumpleaños feliz y quien no este año.



"Mi madre sí me felicitó. Lo hizo a las 00.00 y fue de las primeras" ha contado Isa con la mejor de sus sonrisas, confesando que era algo que se esperaba porque "ahora mismo no hay ningún problema entre nosotras, aunque no hablamos todos los días". "Me mandó un mensaje muy bonito y me hizo mucha ilusión y al día siguiente me mandó una felicitación de Instagram que hizo su club de fans y que no sé si ella tuvo algo que ver", ha revelado.



Sin embargo, no se plantea ir a Cantora para celebrar su cumpleaños con Isabel Pantoja porque "tengo noticias de que mi madre no está al 100%. Ella vuelve a estar en su duelo personal y anímicamente no está bien". "Cuando vaya no lo anunciaré; iré por iniciativa propia y esta vez no tendré que saltar la valla", ha añadido, sin aclarar cuando se producirá este esperado reencuentro con la tonadillera.



Desvelando que Irene Rosales le mandó un mensaje en su cumpleaños, Isa ha confirmado que, sin embargo y tal y como se esperaba, Kiko no la felicitó: "Nada, mi hermano está en paradero desconocido, pero antes que un mensaje de felicitaciones me gustaria hablar con él de por que no hemos llegado a entendenos".



Abierta a un acercamiento con el Dj, Chabelita ha confesado que está "dispuesta" a hablar con Kiko cuando "él quiera". "Creo que han sido malentendidos por su parte y supongo que lo arreglaremos", ha afirmado, reconociendo que no ha preguntado a Irene por su hermano porque "no necesitamos intermediarios de ningún tipo. Somos adultos y hay que ser respondables de las cosas que dice cada uno".



Admitiendo que tiene "momentos de vulnerabilidad" y que a veces le gustaría llamar a Kiko, Isa no ha dado el primer paso todavía - "cuando soy la que normalmente lo da", ha dicho - porque "no me sale decirle nada ahora mismo. No he incurrido en nada que a él le pueda molestar. Mis palabras fueron para defenderme". "Yo no tengo ningún problema con él", ha añadido.



Además, y tras la 'no boda' de Kiko e Irene y la polémica que se ha creado después de que se filtrase que la pareja no se casó en octubre de 2016 como nos hicieron creer sino en 2019, la hija de Isabel Pantoja ha confesado que ella "no tenía ni idea" y se enteró de que su hermano no había ratificado su boda en un juzgado "por la televisión". Sin embargo, y aunque no entiende muy bien por qué tardaron tanto tiempo en casarse tras la celebración, Isa ha roto una lanza en favor de la pareja asegurando que pasase lo que pasase ella cree la versión de Irene y cree que tanto el Dj como su cuñada eran conocedores de la situación.