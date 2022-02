Infosalus.- Sanidad apunta que los ingresados en UCI son "mayoritariamente" no vacunados: "Es una llamada de atención"

10-11-2021 La ministra de Sanidad, Carolina Darias, desde Oviedo (Asturias) asistiendo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). A 10 de noviembre de 2021. SALUD MINISTERIO DE SANIDAD



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha apuntado que los ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por COVID-19 están "mayoritariamente" sin vacunar.



"Un comentario bastante generalizado entre los consejeros autonómicos ha sido lo llamativo que resulta que los ingresados en UCI mayoritariamente se corresponden con personas que deberían estar vacunadas", ha señalado en rueda de prensa desde Oviedo (Asturias) tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).



Así, ha reivindicado que "la vacunación sigue siendo necesaria aunque haya unas altas tasas de cobertura". En la misma línea, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reafirmado que observar a no vacunados en UCI es "un patrón que se reitera".



"Es una llamada de atención para continuar invitando a las personas que no se han vacunado a que lo hagan. Las vacunas representan especialmente salvar vidas, lo sabemos bien. Hago un llamamiento a que la gente se vacune y que las personas que tienen que recibir una dosis de refuerzo lo hagan, porque sabemos de la importancia para estar protegidos frente a la COVID-19", ha resaltado Darias.



Calzón ha señalado que los datos indican una "ligera tendencia ascendente" en la incidencia acumulada a 14 días. Según los datos que ha aportado, se ha producido un incremento de un 25 por ciento en la incidencia comparado con el mismo día de la semana pasada. La secretaria de Estado ha puntualizado, no obstante, que esta subida es "más pronunciada en los grupos de población sin vacunar".



En vista a estos datos, ha insistido en "la necesidad de optimizar aún más las coberturas de vacunación para seguir protegiendo a los más vulnerables".



Darias ha celebrado que los datos de vacunación contra la COVID-19 "son muy elevados". "El grado de cobertura de vacunación en España es impresionante, con 14 puntos de diferencia de la cobertura de vacunación respecto a otros países. Los mayores de 40 años están prácticamente vacunados con un 94,4 por ciento con pauta completa. Y significativo también el tramo de 12 a 19 años con el 83 por ciento vacunado", ha remachado.