Honduras.- Organizaciones hondureñas denuncian irregularidades de cara a los comicios y piden una mayor participación

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Agrupaciones políticas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han denunciado que existen irregularidades de cara a las elecciones previstas para el 28 de noviembre, como fraude, represión y militarización, por lo que han pedido a la población una mayor participación.



Desde el movimiento Mesa Once de Diálogo Alternos, un grupo que surgió a raíz de las protestas registradas en el país en 2018 y 2019, han pedido participar de forma "masiva" en las elecciones para hacer frente al "abstencionismo" promovido por el presidente, Juan Orlando Hernández.



El Foro Hondureño de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha alertado en un comunicado de que existe una situación de "incertidumbre" dado que no se han aprobado las reformas electorales para garantizar los resultados de los comicios. Entre estas reformas se encuentran la celebración de una segunda vuelta electoral y el establecimiento de un nuevo reglamento, entre otras medidas.



Para el foro, existe una falta de información por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las compras, contrataciones y gastos durante los últimos meses. Además, la situación dificulta que la sociedad civil pueda comprobar el funcionamiento de los equipos biométricos de cara a las elecciones.



Por su parte, la ONU ha instado a las agrupaciones políticas a trabajar para que los comicios se celebren en un ambiente de "respeto y tolerancia". La organización ha hecho así un llamamiento a todos los actores hondureños para ejercer los "derechos civiles y políticos en condición de igualdad y no discriminación".



"Para alcanzar este objetivo, es fundamental que las campañas electorales se desarrollen bajo el marco legal del país y con pleno respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, evitando discursos de odio y desprestigio, la desinformación y la incitación a la violencia", recoge el texto.



Así, insta a los candidatos a "enfocarse en presentar propuestas par el desarrollo y bienestar del país" y "desistir de toda acción que viole o atente contra los Derechos Humanos y, particularmente, los derechos políticos, las libertades fundamentales y la igualdad de género".



La ONU ha pedido a su vez "seguir trabajando" para lograr la celebración de unas elecciones "pacíficas, transparentes, justas e inclusivas en un espíritu de diálogo, convivencia y respeto a los Derechos Humanos".



Más de 5 millones de hondureños están llamados a votar en las elecciones generales de noviembre y de los que emanará un nuevo Parlamento y el próximo presidente hondureño.