Haití.- EEUU defiende que la seguridad en Haití es cosa del Gobierno caribeño y no de la comunidad internacional

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades estadounidenses han remarcado que el hecho de garantizar la seguridad en Haití debe ser una competencia del propio Gobierno del primer ministro Ariel Henry, y no una responsabilidad de la comunidad internacional.



El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Todd Robinson, se ha trasladado al país para reunirse con Henry y, en declaraciones desde la Embajada estadounidense, ha defendido que restaurar la seguridad en Haití "depende de los haitianos y no de la comunidad internacional".



"Continuaremos trabajando con miembros del Gobierno en torno a este problema de inseguridad, pero, a final del día, no es la comunidad (internacional) quien intervendrá para salvar Haití. Estos serán los propios haitianos, las autoridades haitianas y la Policía Nacional. Estas son las personas responsables de la seguridad del país", ha aseverado Robinson, recoge el diario 'Le Nouvelliste'.



De igual modo, el funcionario estadounidense ha aclarado que las declaraciones de la Casa Blanca sobre una posible colaboración para facilitar la distribución de productos petrolíferos "se ha malinterpretado", aunque sí que ha reconocido que "Estados Unidos está preparado para acompañar a la Policía Nacional por la seguridad del país en general", y que las autoridades están "en contacto constante con la Policía y los vendedores de combustible". "Estamos haciendo lo que podemos en este tema", ha dicho.



Robinson permanecerá en Haití durante dos días en los que mantendrá una serie de encuentros con Henry, con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Liszt Quitel, o con el Director General de Policía, Frantz Elbé. El objetivo es discutir la situación de inestabilidad de la seguridad en el país.



"Durante este viaje, tengo la oportunidad de ser testigo directo de la cooperación entre el Gobierno haitiano y el Gobierno de Estados Unidos en materia de asistencia de seguridad. Estamos orgullosos de contribuir al crecimiento de la Policía Nacional como una institución profesional responsable y al fortalecimiento de su capacidad a través de la capacitación, dotaciones de equipos y asesores", ha aseverado Robinson.



En este sentido, ha remarcado que entre los "muchos desafíos" que enfrente Haití, el de las pandillas urbanas representa "la mayor amenaza para la seguridad diaria de los ciudadanos" y que es por esto que desde Washington se toma esta amenaza "muy en serio".



El funcionario también ha detallado que recientemente las autoridades estadounidenses han donado 19 vehículos para apoyar los esfuerzos de la Policía Nacional, a la par que también se entregarán 200 equipos de protección en los próximos días.