Guinea.- El líder de la junta rechaza el nombramiento de un enviado especial de la CEDEAO para Guinea

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El líder de la junta militar de Guinea, Mamady Doumbouya, ha rechazado el nombramiento de un enviado especial por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), cargo para el que había sido designado el antiguo diplomático de Naciones Unidas Mohamed Ibn Chambas.



"La nominación de un enviado especial no nos parece oportuna ni urgente en la medida de que no hay una crisis interna que pueda comprometer el curso normal de la transición", ha dicho en una carta enviada al presidente de turno del organismo regional, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo.



Así, ha argumentado que "la puesta en marcha de los órganos de transición tiene lugar como estaba previsto, en un clima de calma y en perfecta simbiosis con las fuerzas vivas del país", antes de reiterar la "disponibilidad" de su Gobierno de "mantener un diálogo constante" con la CEDEAO.



Doumbouya ha hecho hincapié en que está dispuesto a recibir a misiones de la CEDEAO "como la que se encuentra en Conakry para trabajar con el Gobierno sobre los ejes de acompañamiento técnico de cara a un retorno al orden constitucional normal", según ha recogido el portal guineano de noticias Vision Guinée.



La CEDEAO anunció el domingo durante una cumbre en Ghana una prohibición de entrada a los países del bloque y un embargo financiero a los responsables de la asonada del 5 de septiembre contra el entonces presidente, Alpha Condé, y nombró a Ibn Chambas como enviado especial para un diálogo con la junta.



El líder golpista, que juró el cargo como presidente de transición, prometió en octubre a la CEDEAO que se alcanzará un "calendario realista y consensuado" para determinar la duración de la transición, una semana después de nombrar a Mohamed Béavogui como nuevo primer ministro.



Doumbouya ha prometido desde que se hizo con el poder "reunificar" a los guineanos antes de las próximas elecciones, a las que no se presentará y cuya celebración aún está por concretar. Igualmente, ha defendido el "cambio político" impuesto en el país africano.



La asonada fue dada tras meses de crisis política en el país por la decisión de Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020, en las que el resto de candidatos, entre ellos el líder opositor, Cellou Dalein Diallo, denunciaron fraude.