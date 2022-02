Gloria Camila estalla con la prensa tras la exclusiva de Michu anunciando su boda con José Fernando

07-09-2020 Gloria Camila EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Gloria Camila ha sido la que la ha llamado para pedirle explicaciones por la exclusiva", desvelaba Ana María Aldón en 'Viva la vida' al hablar del enfado de la familia de Ortega Cano con Michu por anunciar a cambio de una jugosa cantidad de dinero su boda con José Fernando. Unas declaraciones que han caído como un auténtico jarro de agua fría en el mediático clan, ya que por el momento se desconoce la fecha exacta en la que el colombiano saldrá del hospital psiquiátrico en el que lleva ingresado 4 años, y al que este tipo de declaraciones de su pareja le hacen más mal que bien.



Con el paso de los días hemos conocido que la familia está muy molesta, además, porque Michu posa con la pequeña Rocío - fruto de su relación con José Fernando y única nieta de Ortega Cano - en el mausoleo de Rocío Jurado, algo totalmente innnecesario, como el hecho de aprovechar la exclusiva para hablar de Rocío Carrasco y asegurar que al joven le gustaría tener relación con su hermana e invitarla a su boda, ya que según la gaditana su novio se desmarca completamente de la guerra que Gloria Camila ha emprendido contra ella.



Unas declaraciones que parece que han sentado fatal a la propia Gloria Camila que, dejando a un lado su sepulcral silecio con la prensa, ha estallado cuando le hemos preguntado por la exclusiva de Michu. Y es que la actriz, impasible cuando le preguntamos por su demanda por estafa procesal a Rocío Carrasco - "No voy a decir nada, lo siento, gracias", es lo único que dijo pese a nuestra insistencia - reaccionó de una manera totalmente inesperada cuando las cuestiones pasaron a la noticia de la boda de José Fernando. "Es que estoy hablando por teléfono, por favor, si me respetases un poco. Me has hecho las preguntas y te he dicho que no te iba a contestar, creo que te he respetado, si me respetas tu a mí que estoy en una llamada personal y privada. Te lo agradecería. Gracias por la pregunta pero no te voy a decir nada" ha exclamado visiblemente molesta.



