Fútbol.- Francia asegura que el futuro de Benzema en la selección "no estará vinculado" a la sentencia del caso Valbuena

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El futuro en la selección francesa para el delantero del Real Madrid Karim Benzema no estará "vinculado" a que pueda ser considerado o no culpable en el 'caso Valbuena" y la responsabilidad sobre si es o no convocado será siempre del seleccionador Didier Deschamps, según indicó Noel Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



La Fiscalía de París ha pedido diez meses de prisión condicional y una multa de 75.000 euros para el jugador madridista por su presunta implicación en el chantaje a través de un video de contenido sexual a su por entonces compañero de selección Mathieu Valbuena en el año 2015, un polémico caso cuya sentencia juducial se conocerá el próximo 24 de noviembre. El de Lyon ya estuvo por este motivo sin acudir con la actual campeona del mundo hasta el pasado mes de mayo.



"El seleccionador siempre será responsable de su convocatoria, pero Benzema no será excluido por una posible sanción judicial", afirmó Le Graët en una entrevista publicada este miércoles por el diario 'Le Parisien'.



El dirigente recordó que si el delantero "recibe una sentencia de prisión condicional todavía tiene la opción de apelarla". "Así que su citación o no en los próximos meses con Francia no estará vinculada a esta sentencia", sentenció.



"Yo nunca intervendré para decir que no le llevamos. Después de eso, le toca a Didier considerar si, deportivamente, Benzema está en condiciones de jugar con los 'Bleus'", sentenció el mandatario federativo.