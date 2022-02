Francia.- El expresidente Hollande asegura que no contaban con la información para "prevenir" los atentados de París

March 10, 2019 - Boston, Massachusetts, United States: François Hollande, former President of the French Republic speaking at a meet and greet reception at French Cultural Center. (Keiko Hiromi/Polaris)



El expresidente de Francia François Hollande ha testificado este miércoles en el juicio por los atentados de París, los ataques más mortíferos de la historia del país en los que murieron un total de 130 personas, para asegurar que su Gobierno, en ese momento en el poder, no tenía la información para "prevenir" los atentados.



"Hicimos todo lo que pudimos, hasta los golpeamos donde estaban (en los países en los que operaba Estado Islámico). Pero no contábamos con la información de que pudiera haber evitado los atentados del 13 de noviembre. El día anterior (...) teníamos conocimiento de los individuos, pero no podíamos imaginar que actuarían", ha defendido Hollande, en una maratoniana declaración en la que ha respondido a las preguntas de los abogados de las víctimas presentes.



En esta línea, ha asegurado que París apoyó la lucha contra Estado Islámico en países como Irak, mientras que en Siria Francia actuó "en defensa propia" contra células terroristas que planeaban ataques contra el país.



"Otros países se han visto seriamente afectados, Bélgica, Alemania, España, entre otros. ¿Por qué Francia más que los demás? Seguramente porque es el país de los Derechos Humanos, de las libertades", ha continuado el exmandatario, recoge 'Le Figaro'.



"Existía la voluntad de castigar a Francia por lo que es. No fue tanto nuestra participación en la coalición (contra Estado Islámico), sino más bien porque estos terroristas pensaron que éramos la tierra de la lujuria, la depravación y el mal. Fueron a lugares simbólicos", ha agregado.



Hollande también ha aprovechado la oportunidad para pedir perdón a las víctimas y sus familias por no haber podido evitar los atentados. "No sabíamos cuándo, cómo y dónde iban a atacar", ha insistido.



Un tribunal específico habilitado en el antiguo Palacio de Justicia de París sirve como escenario de un juicio que se prolongará en principio unos nueve meses. Cerca de 1.800 personas se han constituido como parte civil y unos 300 abogados tratarán de demostrar la culpabilidad de los 20 acusados, cuatro de los cuales serán juzgados 'in absentia'.



La sentencia no se espera hasta mayo de 2022 y antes están llamadas a declarar algunas de las principales autoridades de Francia cuando se produjeron los atentados. En la lista de testigos también figuran los nombres del exministro del Interior Bernard Cazenevue o el exfiscal de París François Molins.



La sala Bataclan fue el escenario más mortífero de la cadena de atentado que vivió París en noviembre de 2015 y que se cobraron un total de 130 fallecidos. Solo en Bataclan perdieron la vida 90 personas.