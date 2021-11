Evergrande habría pagado intereses atrasados de dos bonos

(Bloomberg) -- China Evergrande Group habría realizado al menos dos pagos de intereses de bonos vencidos, parte de su mayor prueba desde que comenzó la crisis de la deuda.

La compañía realizó al menos dos de los tres pagos de intereses vencidos de sus bonos denominados en dólares estadounidenses, según personas con conocimiento del asunto. Sus valores en dólares se mantienen en dificultades mientras los acreedores se preparan para una eventual reestructuración de la deuda que podría figurar entre las más grandes de China.

Los inversionistas venían esperando para ver si el promotor asediado haría pagos de cupones por un total de US$148,1 millones por tres bonos en dólares antes del final de los períodos de gracia de 30 días el miércoles. Evergrande no cumplió con los plazos iniciales de interés el mes pasado, según datos compilados por Bloomberg.

Los bonos afectados incluyen un bono al 9,5% con vencimiento en 2022, bonos al 10% con vencimiento en 2023, y su bono al 10,5% con vencimiento en 2024.

El gigante de la finca raíz estuvo al borde del default en octubre pero logró pagar otros cupones antes de que finalizara su período de gracia. Pero la crisis del mayor emisor de bonos de grado especulativo de Asia está lejos de terminar, ya que lidia con más de US$300.000 millones en pasivos. Otros promotores también se encuentran en dificultades en medio de una represión contra la especulación y el apalancamiento tras años de expansión impulsados por la deuda. El contagio incluso se ha extendido a otras áreas del mercado crediticio.

El lunes, dos tenedores de otros bonos en dólares vendidos por una unidad de China Evergrande dijeron que no habían recibido pago de cupones que vencían oficialmente el sábado. Ambos cupones también tienen un período de gracia de 30 días antes de que cualquier pago atrasado se considere un default.

Un representante de Evergrande no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada fuera del horario comercial normal.

Las autoridades han tratado de limitar las consecuencias del grado de estrés más amplio del mercado inmobiliario, con inyección de liquidez en el sistema financiero por parte del banco central. Los bonos y las acciones de los promotores chinos se recuperaron el miércoles después de que Securities Times dijera que es probable que las autoridades suavicen los controles para que las empresas inmobiliarias del país emitan bonos en moneda local, parte de los esfuerzos para evitar un mayor deterioro de su financiamiento.

Pero persisten las preocupaciones. Una serie de incumplimientos y rebajas en la industria inmobiliaria en las últimas semanas impulsó los rendimientos de los bonos basura en dólares de los emisores chinos al máximo en al menos una década, por encima del 24%.

